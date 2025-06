L’allarme è nato da un post del sindaco di Sardara, Giorgio Zucca: «Ho ricevuto dal comando dei carabinieri la foto sottostante. Si tratta di una persona nomade che controlla le case per poter agire indisturbata ed effettuare furti». Poi la retromarcia: «La foto dell’ipotetica ladra, pubblicata stamattina, non è una nomade, come molti cittadini avevano segnalato, bensì una dottoressa in cerca dei suoi gattini scomparsi».

