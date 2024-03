Il sindaco e il paese resistono ai violenti 

«Non sappiamo il perché, non sappiamo da dove arriva, ma credo che la risposta all’atto vile compiuto contro il nostro paese, sia stata significativa e unanime». Franco Saba, sindaco di Ottana, apre così la riunione del Consiglio comunale arricchito da sindaci di mezza Sardegna, arrivati assieme ai rappresentanti dell'Anci, della Chiesa, dell'associazionismo sportivo e culturale, della gente comune, che ha voluto manifestare riempendo la grande sala della palestra comunale. «Chi ha compiuto l’attentato l’ha fatto non solo contro il Municipio, ma contro l'intera comunità».

Sindaco del paese dal 2015, Saba non cederà ai violenti, resterà al suo posto e non crede che a colpire sia stato un cittadino ottanese. «Stiamo realizzando la comunità energetica, forse la più grande in Italia, che interesserà la zona Pip e gli edifici comunali. Giovedì ero a Roma per il grande annuncio e venerdì notte l'attentato. Una coincidenza? Forse. Sappiano, comunque che l'amministrazione comunale di Ottana è contro l’eolico».

Parlano tutti i consiglieri comunali e parlano i sindaci, arrivati da tutte le parti. «Noi siamo qui per dire no a questi atti vili». Lo dicono in tanti, anche quelli arrivati dalla Marmilla, dal Medio Campidano, dalla Planargia, dalla Barbagia, dal Goceano e da altre zone dell’Isola.

«È stato fulmine a ciel sereno- commenta il parroco, don Pietro Borrotzu- decisa la condanna, in ogni caso». Presenti i ragazzi e i dirigenti della associazione sportiva Ottana Calcio, le associazioni culturali e tanti giovani.