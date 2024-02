Il sindaco e gli assessori rispondono online ai cittadini 

Quando riaprirà la biblioteca comunale? Che fine ha fatto il centro per gli anziani? Quali sono i criteri per l’utilizzo della palestra? Sono le prime domande rivolte al Comune di Serdiana nel “question time” attivato nei giorni scorsi su Instagram. Un nuovo modo di comunicare al passo con i tempi per informare i cittadini sull’attività dell’amministrazione. Ai quesiti rispondono direttamente sindaco e assessori. Un’idea accolta con favore dai residenti a giudicare dai like su Instagram e dalle richieste di informazioni su come formulare le domande: «I cittadini possono chiedere quello che vogliono - afferma il sindaco Maurizio Cuccu - in questa prima occasione abbiamo spiegato perché la biblioteca è ancora chiusa e fatto il punto sul progetto per la riapertura del Centro per anziani. Ogni 15 del mese risponderemo a tutti cercando di chiarire dubbi e curiosità e magari accogliere anche qualche suggerimento».

L’uso dei social non è una novità assoluta per il Comune già presente su Facebook, Tik Tok e Twitter con un proprio profilo e su Telegram con un canale per la diffusione di comunicati e avvisi. «Tutti i servizi sono a costo zero - precisa il primo cittadino - la comunicazione social è il modo più rapido per permettere ai cittadini di ottenere risposte specifiche su argomenti di loro interesse o sull’andamento dei servizi comunali e dell’attività amministrativa. Con il question time puntiamo a raggiungere anche i giovanissimi per coinvolgerli nella vita pubblica».

