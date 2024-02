Il sindaco dopo l’attentato: grazie a voi non mi dimetto 

«Grazie a tutti, mi avete rasserenato, mi state dando affetto e stima che sono un patrimonio. Per questo non mi dimetterò, perché la forza me l’avete data voi, anzi, mi sento ancor più responsabile nel rappresentare questa comunità». Sono le parole del sindaco di Oniferi Davide Muledda dopo due giorni di silenzio a seguito dell’incendio di domenica che ha distrutto la sua auto durante la festa di Carnevale. Un atto doloso che non lo ferma. Ieri sera in piazza del Popolo è stato avvolto dagli abbracci solidali di compaesani, amici e colleghi. Commosso, parla in limba: «Chi ha fatto questo danno non l’ha fatto a me, ma agli oniferesi che hanno diritto a una vita tranquilla. Il problema non è la macchina, ma il gesto che deve portarci a riflettere per far sì che questi episodi non si ripetano più. Parliamoci faccia a faccia e uniamoci per far crescere il paese, ascoltandoci, valorizzando il nostro patrimonio soprattutto umano. È ora di togliersi dalla testa il pensiero che Oniferi abbia da invidiare ad altri paesi, restiamo uniti, vi chiedo questo aiuto per il paese. Non temo la critica, temo quelli che pensano di dire e non dire». In piazza cittadini, associazioni, Pro Loco, il parroco Ruggero Bettarelli, amici da ogni parte dell’Isola, scuole, Lariso, sindacati, intere amministrazioni comunali (Nuoro, Orani, Sarule, Orotelli, Ottana, Olzai, Fonni) e il presidente Anci Emiliano Deiana.

