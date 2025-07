Il sindaco difende la strada dalle critiche 

Terminati i lavori di riqualificazione del manto stradale sulla Provinciale che collega Serrenti a Samassi, arrivano le critiche: l’annuncio del raggiungimento di un traguardo fondamentale per la messa in sicurezza di una strada tristemente nota per i numerosi incidenti e i danni subiti dai veicoli di chi la percorre ogni giorno, è stato accolto con lamentele. Alcune sottolineano la tardività dell’intervento, altre la visibilità ancora insufficiente in alcuni tratti, altre ancora il mancato risarcimento dei danni causati dalle buche prima della messa in sicurezza dell’asfalto.

«I lavori – rassicura il sindaco di Serrenti, Pantaleo Talloru – proseguiranno con la predisposizione di segnaletica verticale e orizzontale e con la sistemazione dei guardrail ove necessario. Ci abbiamo lavorato per anni e adesso, grazie all’impegno della nuova Provincia del Medio Campidano, c’è stato l’appalto e i lavori si sono potuti finalmente svolgere. È un’opera per il bene pubblico che coinvolge più comuni».

Danneggiato

Fabio Corongiu, 49 anni, di Serrenti, è uno dei cittadini danneggiati dalla scarsa manutenzione di quella strada prima dell’intervento: «Qualche giorno prima dell’apertura del cantiere – racconta – stavo accompagnando mia figlia alla stazione ferroviaria di Samassi e in prossimità di un dosso ho urtato una buca con la ruota posteriore. Saranno state le 17, in condizioni di piena visibilità diurna. La gomma si è spaccata e anche il cerchio ha subito danni. A fare richiesta di risarcimento si finisce rimbalzati da un ufficio all’altro senza ottenere alcun rimborso: questo non è giusto». Le buche, almeno, ora non ci sono più.

Il prossimo cantiere

I lavori si estenderanno a breve anche sulla Provinciale che collega Serrenti a Serramanna, altra arteria fondamentale per il territorio sulla quale, con la demolizione del cavalcavia dello svincolo di Nuraminis-Serramanna, si convoglia una mole di traffico che comporta un aumento dei rischi. Oltre alle buche e alla quasi totale assenza di segnaletica verticale e orizzontale, su quella strada sono presenti due ponticelli in condizioni critiche: uno a ridosso del territorio di Serrenti e l’altro verso Serramanna. «Dovremmo riuscire a risolvere entro l’anno – dice Talloru – con gli enti pubblici i tempi si dilatano, ma l’importante è raggiungere il risultato».

