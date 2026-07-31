VaiOnline
Tepilora.
01 agosto 2026 alle 00:14

Il sindaco di Torpè presidente del Parco e della Riserva Unesco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindaco di Torpè Gianni Pilosu è il nuovo presidente del Parco di Tepilora e della Riserva di Biosfera MaB Unesco. Lo ha deciso l’assemblea, composta dai primi cittadini di Posada, Torpè, Lodè e Bitti e dai rappresentanti di Regione, Provincia di Nuoro e Forestas. Pilosu, manager nel settore turistico, guiderà l’ente per i prossimi tre anni. «Le sfide sono numerose. Un cammino che dobbiamo costruire con tutti i portatori di interesse che possono dare un contributo importante sulla via della valorizzazione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini, passando per le scuole», dice Pilosu. Obiettivo «creare destinazioni a misura di ragazzi, famiglie e adulti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il caldo non concede tregua

l Busia, Fiori, Marci
Il focus

Un’Isola senza più giovani: il calo più elevato in Italia

Persi in dieci anni oltre 60mila sardi tra i 15 e i 34 anni L’allarme delle imprese: mancano 74mila lavoratori 
Cristina Cossu
Nel documento del Governo il Mameli di Cagliari è strategico anche per le merci. Calledda (M5S): «Difficile se lo privatizzano»

Il futuro degli aeroporti: «Fusioni non necessarie, servono sistemi integrati»

Le previsione del Piano nazionale per gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero  
Alessandra Carta
La storia

L’omaggio alla maestra dopo mezzo secolo: una giornata particolare

Ulassai, la V B nel 1978 fece un tema: «Ci rincontreremo tra vent’anni» 
Federica Melis
Il caso

Chat di Delmastro, lo stop di Fontana Ed è rivolta in Aula

La giunta per le autorizzazioni non avrà i testi inviati dai Pm 
La scossa

Trema la terra, paura ai Campi Flegrei

Terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni: diversi feriti e crolli a Pozzuoli 
Il conflitto

L’annuncio di Trump: «Hamas depone le armi»

L’accordo proposto dal Board of Peace dovrebbe essere firmato al Cairo 