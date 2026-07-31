Il sindaco di Torpè presidente del Parco e della Riserva Unesco 

Il sindaco di Torpè Gianni Pilosu è il nuovo presidente del Parco di Tepilora e della Riserva di Biosfera MaB Unesco. Lo ha deciso l’assemblea, composta dai primi cittadini di Posada, Torpè, Lodè e Bitti e dai rappresentanti di Regione, Provincia di Nuoro e Forestas. Pilosu, manager nel settore turistico, guiderà l’ente per i prossimi tre anni. «Le sfide sono numerose. Un cammino che dobbiamo costruire con tutti i portatori di interesse che possono dare un contributo importante sulla via della valorizzazione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini, passando per le scuole», dice Pilosu. Obiettivo «creare destinazioni a misura di ragazzi, famiglie e adulti».

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