Il sindaco di Iglesias: «Morittu si candidi come consigliere» 

«Mi fa piacere che Pietro Morittu sostenga la lista dei sindaci. Spero che si candidi con noi». Mauro Usai incassa anche il sì del collega di Carbonia. Nella sua corsa alla presidenza della Provincia ora può contare su 21 sindaci su 24. Lancia anche un appello ai “dissidenti” (Giba, Sant’Anna Arresi e Villamassargia): «Spero che abbiamo una visione unitaria del territorio. Noi siamo pronti ad accogliere tutti fino all’ultimo momento».

Come è nata la lista dei sindaci?

«Dall’idea di rappresentare tutto il territorio, anche i piccoli Comuni che in queste elezioni avrebbero corso il rischio di non essere presenti nel Consiglio provinciale».

Che rischio?

«Di non riuscire a piazzare nemmeno un consigliere. Bastava un accordo tra i Comuni più grandi e molti paesi sarebbero rimasti fuori».

Si tratta di una lista trasversale. Come mai i partiti sono rimasti fuori dai giochi?

«Per quanto riguarda il mio partito c’è stata una discussione.Sono stati organizzati due incontri e tutti i sindaci del Pd del Sulcis hanno concordato sulla lista unitaria».

Anche il centrodestra è rimasto a guardare?

«Non lo so».

Cosa pensa del dibattito a Carbonia?

«Ogni Consiglio ha le sue peculiarità. Anche io ho riunito la mia maggioranza. Non ci sono stati problemi. Evidentemente a Carbonia c’è una pluralità di forze politiche che aveva bisogno di un altro tipo di confronto. Una scelta che va rispettata».

Che ruolo avrà Carbonia nel consiglio provinciale?

«Sarà fondamentale. È il centro del territorio, importante per i servizi. Il suo contributo sarà necessario. Senza Carbonia sarebbe una Provincia zoppa».

L’accordo è stato ribattezzato “Patto di Santa Barbara”.

«Mi sembra una buona definizione. Il Cammino rappresenta un esempio di collaborazione dal basso. Finora ha distribuito risorse e dato visibilità a tutti i Comuni che ne fanno parte. Questo principio ha sicuramente ispirato la nascita della lista unitaria».

Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, in quota centrodestra, è stato uno dei promotori della lista unitaria.

«Politicamente siamo distanti, ma abbiamo lo stesso interesse per il futuro del nostro territorio».

Eppure finora non si è parlato di programmi.

«I tempi sono stati davvero ristretti, ma conosciamo le priorità del Sulcis Iglesiente: ambiente, crisi industriale, sviluppo turistico».

È una campagna elettorale insolita: votano solo sindaci e consiglieri comunali?

«Questo è quanto prevede la legge».

Non c'è il rischio che questo contribuisca a far crescere la disaffezione nei confronti della politica?

«Ci deve essere comunque un confronto. Convocheremo i consigli comunali e cercheremo di coinvolgere i cittadini».

Sindaco di Iglesias, presidente della Fondazione Cammino di Santa Barbara e ora della Provincia. Tanti incarichi: c’è chi dice che sono troppi.

«La Fondazione è stata una cosa improvvisa dopo la scomparsa di Giampiero Pinna. Per quanto riguarda al Provincia non mi sono fatto avanti, mi hanno scelto gli altri sindaci».

RIPRODUZIONE RISERVATA