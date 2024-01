Il sindaco di Gavoi: «Il festival 2024 si farà» 

«L’associazione L’Isola delle Storie e Marcello Fois annunciano la fine della loro collaborazione». Dopo un anno di pausa, il 2023, adesso il celebre festival letterario che da quasi un ventennio anima l’estate di Gavoi perde pure il suo direttore artistico. «Marcello ci ha espresso la volontà di chiudere questo capitolo della sua vita - fanno sapere dal sodalizio gavoese -. Noi lo rispettiamo e lo ringraziamo per questi anni vissuti assieme con tanta passione, lavoro e allegria». Il sindaco del paese barbaricino, Salvatore Lai, puntualizza: «Sono amareggiato. Spero che Marcello Fois ci possa ripensare. Al tempo stesso, però, voglio tranquillizzare tutti: il festival continuerà, abbiamo già stanziato nuovi fondi. Tornerà dal 4 al 7 luglio».

La notizia era nell’aria

Il noto scrittore di Nuoro aveva già fatto intuire le intenzioni. «Questa ipotesi c’era, purtroppo», racconta il primo cittadino di Gavoi: «In questi mesi ho lavorato per evitare che Marcello Fois lasciasse la direzione del nostro festival letterario. Negli ultimi tempi non avevo avuto più notizie, quindi speravo in un ripensamento. Invece, è arrivata questa decisione che mi amareggia». Salvatore Lai precisa: «Parliamoci chiaro: sebbene L’Isola delle Storie sia una manifestazione nata grazie al contributo di tanti, la presenza di Marcello per lunghissimo tempo l’ha caratterizzata». Un evento che apre al mondo, capace di proiettare il borgo fatato, celebre per il suo centro storico e le case in pietra, ben oltre i confini isolani.

«Per noi non è mai stato solo un festival», sottolinea Salvatore Lai: «L’Isola delle Storie mette in ballo cose ben più grandi. Ovvero, la possibilità che piccole realtà come la nostra possano diventare un luogo di riferimento per la cultura della nostra terra. Ecco perché spero che ancora ci siano i margini per un ripensamento di Marcello Fois».

L’avvio di un nuovo cammino, di un percorso che si annuncia come sempre virtuoso. Da Gavoi rassicurano: «Siamo determinati a preservare l’eredità costruita insieme a Marcello e ad assicurare che il Festival continui a prosperare».

