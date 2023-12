Il sindaco di Aritzo critico: mai coinvolti sulla strada 

È attesa per domattina nella sala consiliare di Desulo (ore 10) la firma della convenzione per la strada Cossatzu-Tascusì fra Regione, la partecipata Ois e la Provincia di Nuoro. Saranno presenti il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, il commissario della Provincia Costantino Tidu, accanto a sindaci, deputati e consiglieri regionali.

La firma consentirà l’avvio dei lavori sul tracciato, per cui sono in campo 6 milioni e 232 mila euro di fondi regionali. Le risorse garantiranno interventi definitivi, dopo quelli provvisori realizzati nei mesi scorsi senza risolvere le condizioni precarie dell’arteria.

L’opera è molto importante, ma non mancano le polemiche. «Fa piacere - dice il sindaco di Aritzo Paolo Fontana - che si arrivi a questo atteso momento. Peccato non essere stati coinvolti dall’assessorato ai Lavori pubblici nei passaggi verso la convenzione. Valuteremo di essere presenti per rispetto istituzionale, vista la presenza del presidente Solinas. Auspichiamo maggiori coinvolgimenti».

È soddisfatto il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis: «Apprezziamo l’impegno di Regione e Provincia verso quella che è un’arteria di vitale importanza per il territorio e tutta l’Isola. Confidiamo in un celere avvio dei cantieri, ridando alla Barbagia un collegamento essenziale verso il Campidano e Nuoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA