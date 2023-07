Il sindaco detta le regole per la movida estiva in paese 

«Abbiamo modificato gli orari per gli spettacoli e la musica durante l'estate». A comunicarlo è il sindaco Fabrizio Madeddu che, con l'ultima ordinanza, promette una maggiore libertà a chi vuole godersi la movida sansperatina. Dal 15 giugno al 15 settembre, il venerdì e il sabato, oltre che eventuali prefestivi, le attività di svago e intrattenimento potranno continuare fino alle 2 del mattino. Gli altri giorni il “coprifuoco” scatta alle 24. I trasgressori rischiano dai 50 fino ai 500 euro di multa.

Discorso a parte per le attività commerciali per le quali è dedicato più di un paragrafo: il sindaco sottolinea come la normativa statale «consenta a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura». Una precisazione dovuta visto che nelle scorse settimane era rispuntata una vecchia delibera comunale datata 2011 che invece limitava le stesse attività, imponendo chiusure a mezzanotte e mezza in settimana e all'una il sabato. E a tal proposito sul documento si legge: «La presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altro provvedimento in materia di determinazione di orari di apertura e chiusura (perché liberalizzati)». L'ordinanza è stata resa nota anche ai carabinieri, al prefetto e al questore di Cagliari.

