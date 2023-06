Il sindaco Dessì tiene per sé il turismo 

Il vicesindaco è Angelo Frau, uno degli uomini da sempre più vicini a Gianluca Dessì ( forse vista anche l’esperienza degli ultimi anni che si è conclusa con uno strappo tra le prime due cariche del Consiglio comunale). Gli altre tre assessorati vanno a Marco Cardia (urbanistica), Elena Marina (politiche sociali) e Laura Frau (attività produttive, pubblica istruzione, eventi e spettacoli). È questa la squadra che Dessì – al suo terzo mandato – ha comunicato ieri durante il Consiglio d’insediamento.

La scelta

Due le sorprese: resta (per ora) fuori Michele Cireddu, il più votato, e poi le deleghe più pesanti - turismo e bilancio – restano nelle mani del primo cittadino. «In realtà non ci sono sorprese – spiega il sindaco Dessì – le decisioni sugli assessori le avevamo prese prima del voto, in perfetta sintonia. In questi giorni ho riflettuto su quali deleghe assegnare a ciascun assessore». La novità invece «è che a metà mandato ci sarà una turnazione degli assessori in modo tale da dare a tutti i consiglieri la possibilità di conoscere al meglio la macchina amministrativa e di crescere». Quanto al turismo «al momento – aggiunge Dessì – lo tengo io, credo sia la soluzione migliore. Ora iniziamo a lavorare poi, in un secondo momento, valuterò se assegnare delle deleghe ai consiglieri. Decisione, in ogni caso, che voglio condividere con loro». Tra le prime cose da fare “le ordinanze sui parcheggi a pagamento e sulla Ztl – conclude Dessì – sono già pronte ed entreranno in vigore questo fine settimana. La Ztl partirà questo sabato, in anticipo rispetto agli ultimi anni. E poi le ordinanze sulla sicurezza».

L’opposizione

Proprio sul fronte sicurezza i consiglieri di minoranza – Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano – al termine della seduta con un atto ufficiale hanno chiesto la convocazione urgente di un nuovo Consiglio comunale con all’ordine del giorno la «situazione generale dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica in relazione alle competenze del sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei responsabili dei settori». Tra le richieste della minoranza anche la trasmissione in streaming delle sedute «per le quali – ha risposto il sindaco – stiamo cercando di provvedere, gli uffici hanno chiesto dei preventivi per la strumentazione necessaria»”. Luisa Cadoni ha assicurato che «saremo qui a vigilare per una giusta trasparenza e parità di trattamenti nei confronti dell’intera comunità».

Alla fine maggioranza e minoranza hanno posato assieme per una foto di gruppo.

