Il sindaco denuncia i leoni da tastiera 

«Basta diffamazioni sui social»: il sindaco di Arbus, Paolo Salis, e il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Steri, hanno denunciato i leoni da tastiera, responsabili delle «frasi oltraggiose e violente» sul loro operato. Il punto incriminato è stato il senso unico per raggiungere la spiaggia di Torre dei Corsari e le multe agli automobilisti parcheggiati in divieto di sosta. Salis ricorda che «un oltraggio di questa portata non era mai accaduto» e per evitare che diventi «la normalità nella vita di tutti i giorni, ho ritenuto doveroso renderlo pubblico e rinviare la decisione sul da farsi al tribunale».

Senza pace

L’elenco delle parole e dei commenti lesivi del buon nome del sindaco e degli agenti è lunghissimo. Tra i meno sprezzanti, «idiota», «dispettoso», «handicappato» al primo cittadino e «bastardi», «schifosi», «servi» e «carogne» per i vigili. E poi amministratori «ignoranti e buffoni», «Comune ladro». L’augurio è che «l’incasso delle contravvenzioni sia speso per comprare medicine». Molti i commenti irripetibili. Tutto è partito da un cittadino che si è lamentato su Facebook di una multa per divieto di sosta a due passi dal mare della Costa Verde. Il messaggio ha richiamato l’attenzione sul senso unico del villaggio turistico di Torre dei Corsari, contestato dai primi di luglio, quando i residenti, i proprietari delle villette estive e i turisti si sono trovati alle prese con un percorso più lungo per il mare e con oltre 100 strisce blu. Le contestazioni sono state una doccia fredda per gli inquilini del Municipio, tant’è che i diretti interessati, Salis e Steri, hanno presentato alla locale caserma dei carabinieri una denuncia per diffamazione contro quindici cittadini, coinvolgendo tutti coloro che hanno commentato e condiviso il testo diffamatorio.

Il sindaco

«Mi è stato detto – ricorda Salis – di tutto e di più. Parole offensive per la carica che ricopro e oscenità sulla mia persona. Il male assoluto. Non capisco perché tanta cattiveria. La querela non vuole essere un gesto punitivo, semplicemente un modo per dire che le parole hanno un peso, attenzione a quello che si dice e si scrive». Quelle che hanno ferito di più? «Posso dire quello che mi è dispiaciuto: essere paragonati ai disabili, nel senso che facciamo cose insensate: è vergognoso. Le persone meno fortunate meritano rispetto. Se è vero che internet dà accesso alla condivisione delle informazioni a chiunque, c’è un rovescio della medaglia che va tenuto presente». Riferimento alla libertà di parola che non significa facoltà di qualsivoglia accusa. Men che meno in direzione di un sindaco che rappresenta la comunità.

Gli agenti

«Mai avrei immaginato – racconta Steri – che la scelta dell’amministrazione sulla viabilità della stagione balneare potesse diventare oggetto di insulti a catena per il lavoro che svolgiamo. Ci hanno chiamato servi, non dovremmo indossare la divisa. Eppure il senso unico ha eliminato gli ingorghi storici in quel tratto di strada. Niente incidenti, niente litigi. Le stesse multe sono diminuite». Questo nonostante i quattro agenti per garantire il servizio estivo abbiano rinunciato alle ferie.

