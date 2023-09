Il sindaco denuncia i difensori del parco  

«Non sapevamo ci fosse un’ordinanza che stabiliva il divieto d'accesso»: Giovannino Schirru, 77 anni, agricoltore, è uno dei i fondatori del comitato spontaneo per la salvaguardia del parco di Pixinortu, a San Sperate. Lui e altri sono stati denunciati dall’amministrazione comunale per essere entrati nel parco, chiuso ufficialmente al pubblico da un anno, e aver pubblicato i video su Facebook. «Non potevamo non procedere», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu: «Ci dispiace ma è la legge. Non sono gli unici a essere stati denunciati», aggiunge il primo cittadino: «Ci sono stati atti intimidatori».

Pixinortu è chiuso al pubblico da un anno, quando il sindaco aveva approvato un'ordinanza per prevenire gli attacchi incendiari e dare il via alle progettazioni della messa in sicurezza. I lavori sono cominciati a inizio luglio ma Madeddu ha dato lo stop dopo due giorni: «Troppi gli alberi da tagliare, molti di più rispetto a quanto preventivato. Torniamo alla progettazione». Intanto, secondo tanti cittadini, il danno era già fatto: e a difesa del parco è nato un comitato spontaneo che conta circa 70 cittadini, si è riunito diverse volte e ha chiesto all'amministrazione di essere incluso nella progettazione. Oltre a riunirsi e discutere, alcuni membri del comitato tenevano aggiornata la cittadinanza con video e foto che avrebbero dovuto documentare la “devastazione” avvenuta dentro il parco. Peccato che l'ordinanza che vietava l'accesso al polmone verde fosse sempre attiva e così sono partite le (prime) denunce.

Risvolti penali

«Noi – giura Schirru – siamo sempre passati dagli ingressi secondari e non c'era traccia di ordinanze affisse. Abbiamo le foto e non se ne vedono». Il morale dei difensori del verde urbano, ovviamente, ne ha risentito: «Sono atterrito», spiega ancora Schirru. «Non ce lo aspettavamo. La notifica è arrivata dagli uffici comunali e ci hanno consigliato di rivolgerci a un avvocato. Si va nel penale. Nonostante questo noi del comitato non ci fermiamo: a prescindere dalle denunce il parco ci sta a cuore e non lo abbandoneremo».

Atti intimidatori

Il sindaco Fabrizio Madeddu non nasconde, anche lui, una certa amarezza: «Non abbiamo mai voluto denunciare nessuno ma queste persone hanno pubblicato addirittura i video online. Diversi cittadini ci hanno segnalato la questione, chiedendo perché alcuni potessero entrare nel parco nonostante i divieti e altri no. Se avessi fatto finta di nulla avrei commesso un reato anche io». La faccenda degli ingressi non autorizzati nel parco è emersa durante un sopralluogo legato ad alcuni presunti atti intimidatori: «Abbiamo trovato le ordinanze strappate e ammucchiate sotto un sasso per non farle volare», prosegue il sindaco. «A fianco c'era una tanica di liquido infiammabile. Sembrava un avvertimento e abbiamo denunciato il fatto alla Procura. A quel punto abbiamo guardato le foto trappole».

