Il sindaco dei ragazzi Lorenzo Pistis: «Maltempo? Giusto chiudere le scuole» 

Sono stati giorni di tempesta, ai quali anche i più piccoli hanno pagato un prezzo elevato. Chiusi in casa, lontani dalla scuola e dagli amici. L’amministrazione comunale guidata da Davide Burchi ha condiviso il pensiero del primo cittadino dei ragazzi di Lanusei, eletto di recente. Un invito a comprendere le prioritarie ragioni di sicurezza. «La chiusura delle scuole è giusta, dato che c’è un’allerta rossa. È pericoloso e dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono date. Questi giorni li usiamo per riposarci e ricaricarci in vista del ritorno a scuola». Queste le parole di Lorenzo Pistis, che incassano il plauso dell’amministrazione. «Un messaggio di responsabilità e maturità che condividiamo pienamente. Continuiamo a prestare attenzione, seguendo gli aggiornamenti ufficiali». I prossimi giorni sono quelli riservati alla conta dei danni, anche a Lanusei.

RIPRODUZIONE RISERVATA