25 agosto 2025 alle 00:18

Il sindaco Congiu: ritroviamo dialogo 

«Nelle ultime ore la nostra comunità è stata scossa da un grave fatto avvenuto durante i festeggiamenti di San Lussorio>>, comincia dalla notizia di cronaca il sindaco di Oliena, Bastiano Congiu per rivolgere pubblicamente ai suoi concittadini un appello dopo la sanguinosa lite di San Lussorio. Giovanni Sale, olianese di 18 anni, ha accoltellato il compaesano Carlo Boi, di 29, ora ricoverato al San Francesco di Nuoro, ma non è in pericolo di vita. Sale, in nottata, si è recato in caserma dai carabinieri e si è costituito. È stato trasferito al carcere di Nuoro in attesa della convalida del fermo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica. Il paese è sotto choc.

«Si tratta di un episodio che ci addolora profondamente, perché Oliena è un paese fatto di gente onesta e laboriosa, che nelle tante occasioni di festa ha sempre saputo dimostrare rispetto e senso di comunità - prosegue Congiu -. La cosa più importante oggi è sapere che il giovane ferito non ha riportato lesioni gravi. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Allo stesso tempo, vogliamo esprimere solidarietà e sostegno anche all’altra famiglia coinvolta, perché ciascuna, a suo modo, si trova oggi a vivere un dramma».

Il primo cittadino sottolinea l'importanza di fermarsi a riflettere su quanto accaduto. «Dalle difficoltà – aggiunge – può nascere una nuova forza: attraverso il dialogo, restando uniti e rinnovando i valori che ci hanno sempre contraddistinto, potremo continuare a costruire un futuro di rispetto, serenità e coesione per tutta la nostra comunità».

