Il sindaco ci ripensa e ritira le dimissioni 

Il sindaco di Villanova Tulo Alberto Loddo ci ripensa e rimane alla guida del paese. Una revoca maturata a seguito dell’incontro avuto dal primo cittadino in Comune a Villanova Tulo, dopo appena dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, con l’assessore agli Enti Locali Aldo Salaris che gli ha manifestato il pieno sostegno e fatto promesse inequivocabili. Il ritiro delle dimissioni è dunque condizionato: il sindaco Loddo si attende che quelle parole si concretizzino al più presto per dare un futuro alla comunità.

Le difficoltà

La decisione di Loddo di lasciare la guida del paese era arrivata a poco più di un anno dalla sua elezione e dopo mesi di lotte per evitare il tracollo. Il gesto del giovane sindaco ha richiamato l’attenzione della Regione sulla situazione del piccolo centro del Sarcidano, praticamente privo di dipendenti (una sola impiegata) e senza i conti consuntivi approvati ormai da diversi anni.

Negli ultimi mesi il sindaco ha cercato di farsi carico della situazione sbrigando in prima persona il possibile ma senza ottenere i risultati sperati.

La situazione del Comune di Villanova Tulo che era stata denunciata già dal precedente sindaco, Giuseppe Loddo. Inoltre il paese per mesi è rimasto senza medico di base: in tanti per protesta hanno bruciato le schede elettorali in piazza.

L’incontro

Nel corso dell’incontro l’assessore Salaris ha assicurato al sindaco Loddo la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione dei conti e l’avvio di un iter per analizzare la possibilità di costituire il Comparto unico, strumento per agevolare l’inter-operatività tra Regione ed Enti locali e frenare l’esodo del personale dai Comuni, in particolar modo a quelli più piccoli e più isolati.

Ed è proprio su queste promesse che è maturata la scelta di Alberto Loddodi ritirare le dimissioni, anche per evitare di consegnare il Comune ancora una volta nelle mani di un commissario prefettizio senza garanzie di arrivare ad una soluzione definitiva.

Il futuro

Inizia così una seconda fase del mandato di Alberto Loddo: riprende il suo posto sostenuto dalla maggioranza che intende andare avanti compatta e trovare le soluzioni più adatte per un’inversione di rotta.

La decisione di Alberto Loddo non ha sorpreso i due gruppi di minoranza in Consiglio. Critico il capogruppo di “Cuncordia po una Bidda Noa” Gianfranco Demuro: «Il nostro sindaco è un maestro nel nascondere la sua incapacità e di apparire vittima: per lui è sempre colpa degli altri. Grazie ad una determina del commissario straordinario si potevano assumere tre dipendenti e due geometri oltre ad esserci un incarico ad una società esterna esperta di contabilità, impossibile non approvare il bilancio e il consuntivo».

«Prendiamo atto di questa decisione», ha detto Paolo Manca del gruppo di minoranza Po Bivi Bidda Noa, «non ci ha sorpreso, certamente voleva il sostegno degli altri».

