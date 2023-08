Il sindaco chiude il locale sul porto 

Stop agli aperitivi al tramonto in uno dei luoghi più suggestivi di Villasimius, il “Primo molo”. Il locale dal 25 agosto, in seguito ad un’ordinanza del sindaco, è chiuso. Inaugurato tre anni fa nella sede della Lega navale di Villasimius (zona porto) non sarebbe in regola con i documenti. Nell’ordinanza si fa riferimento ad una nota della Regione che dice che «il fabbricato demaniale include i servizi igienici e un bar ad uso esclusivo dei soci. È stato dato in concessione limitatamente al piano terra, con l'esclusione del lastrico solare (dove opera il Primo molo), il cui utilizzo non è contemplato nel titolo di concessione».

Un provvedimento che sta mettendo a dura prova Michele Cincidda, il titolare del Primo Molo (è originario di Senorbì dove riveste anche il ruolo di consigliere comunale). «Ho sempre fatto le cose in regola - spiega - Non è concepibile che il 25 agosto mi facciano chiudere. Se c’era qualcosa che non andava che me lo si dica in tempo utile. Ho assunto 13 dipendenti, li dovrò mandare a casa». I problemi sarebbero iniziati lo scorso settembre, in Regione: «Ho presentato la pratica e ogni volta c’era qualcosa da aggiungere. Alla fine mi hanno dato l’ok per i primi di agosto. Dopo venti giorni di lavoro mi dicono di ritirare la pratica al Suape e ripresentarla. Non appena l’ho ritirata mi hanno notificato la chiusura e per la nuova pratica ci vorranno minimo venti giorni. La stagione per me è finita».

Il sindaco Gianluca Dessì spiega che non poteva agire altrimenti: «La cosa più brutta che un sindaco può fare è chiudere un locale. Sono emerse criticità nella documentazione e in base a quanto riscontrato dagli uffici, sono dovuto intervenire. Stiamo monitorando tutte le attività». (g. a.)

