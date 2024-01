Il sindaco cerca un funzionario di gabinetto 

L’amministrazione Garau ci riprova: dopo la risoluzione del contratto avvenuta a dicembre con il funzionario di gabinetto Alessandro Migliarese, è stato pubblicato il bando per individuare una nuova figura in grado di supportare il sindaco nel suo ruolo istituzionale. I rapporti tra Migliarese, in quota Psd’Az, e il sindaco Garau si incrinati in seguito alla spaccatura mai risanata in Consiglio comunale tra la maggioranza e i Quattro mori: una situazione che aveva coinvolto anche l’altro componente dello staff, Edoardo Fancello.

Il prescelto dovrà collaborare all’organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici individuati dal sindaco, avrà il compito di curare la pagina social del primo cittadino nei rapporti verso i cittadini, il suo compito, inoltre, sarà quello di filtrare e controllare le richieste di incontro e di intervista e dovrà curare l’organizzazione e la presentazione di iniziative ed eventi organizzati dall’organo politico. ll rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla stipula del contratto e sarà costituito, mediante contratto individuale subordinato, da un impegno a tempo determinato e pieno, che non potrà durare oltre la scadenza del mandato del sindaco, salvo revoca anticipata al venir meno dell’elemento fiduciario. (i. m.)

