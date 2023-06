Il sindaco cambia versione, per il pm è falsa testimonianza 

Finisce in un bel pasticcio, con qualche risvolto politico, il processo per una resistenza a pubblico ufficiale, con relativo quasi investimento di una agente della Polizia Locale, in servizio a Palau due anni fa. Ieri mattina, nel corso del procedimento (celebrato a Tempio, davanti alla giudice Marchesa Bechere), è stato sentito come teste il sindaco di Palau, Franco Manna. Il pm, Gian Marco Vargiu, ha chiesto al giudice la trasmissione degli atti alla Procura, riguardo alle dichiarazioni del primo cittadino, per l’ipotesi di falsa testimonianza.

La vicenda è complessa. Manna, stando a quanto emerge dagli atti, entra in scena dopo che a un uomo di nazionalità rumena viene contestata la sosta vietata. Per tutta risposta, dopo avere parlato con una agente della Polizia Locale di Palau, il rumeno parte a razzo con la sua auto e per poco non travolge la vigilessa. Manna ieri ha spiegato alla giudice di essere arrivato davanti alle agenti dopo l’episodio e di avere informato le vigilesse di una sola circostanza, ossia che l’automobilista era rimasto per pochissimi minuti nel suo ufficio. ll sindaco è stato netto: «Non ho altre cose da dire, ho parlato solo di questo». Il pm Gianmarco Vargiu sostiene invece che Manna abbia “garantito” per l’uomo e abbia cercato di ridimensionare l’episodio. Va detto che Manna non chiese che la sanzione non venisse applicata. Per il pm, però, la versione delle agenti e quella del sindaco divergono. La difesa del rumeno ha chiesto la trasmissione degli atti in Procura per le dichiarazioni delle agenti. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA