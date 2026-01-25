Il sindaco Cacciotto incontra delegazione di Orizzonte Comune 

Delegazione di Orizzonte Comune, guidata dal coordinatore Antonio Cardin e alla presenza del consigliere comunale Marco Colledanchise, ha incontrato il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. Al centro del confronto la richiesta di istituzione del gruppo consiliare misto unipersonale, il rafforzamento del dialogo nella maggioranza, la proposta di un fondo di garanzia di 400 mila euro per l’emergenza abitativa e un aggiornamento sul Puc. Il sindaco ha illustrato lo stato dei cantieri e annunciato nuove risorse regionali per completare il palazzo comunale e restaurare Forte della Maddalenetta grazie anche all’impegno dell’assessore Cuccureddu. (c. fi.)

