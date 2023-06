Il sindaco Atzei ha presentato la sua squadra 

Partecipazione ed emozione alla seduta di insediamento del nuovo sindaco Gianmarco Atzei e del Consiglio comunale, composto dalla lista “Insieme per crescere”, unica a essersi presentata alle elezioni. Il primo cittadino ha ufficializzato in Consiglio la Giunta già decisa prima delle elezioni con il vicesindaco Raffaele Diana (deleghe ai Lavori pubblici e ambiente) mentre Valeria Pala è assessora ai Servizi sociali, sport, cultura e spettacolo. Il sindaco uscente Giorgio Scano è invece il capogruppo della maggioranza. Quest’ultimo, nel suo intervento ha ripercorso i 15 anni del lungo mandato, ricordando le persone venute a mancare. Sulla importanza di quanto fatto e sulla necessità di continuare il lavoro avviato hanno messo l’accento il vicesindaco Diana, l’ ex assessora Pani e il consigliere Pusceddu. il sindaco Atzei ha concluso i lavori non prima di aver ringraziato ancora tutti per la fiducia e «all’associazionismo paesano vero pilastro di Simala». ( s. c. )

