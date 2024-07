Il sindaco assicura: «Siamo già al lavoro sulle emergenze» 

È il primo ad arrivare, di mattina, a Palazzo Bacaredda. È l’ultimo ad andarsene, quando è già dopo cena, al termine del primo Consiglio comunale che segna l’avvio ufficiale della sua terza volta alla guida della città con la presentazione della Giunta.

«Abbiamo cominciato a lavorare già dopo la proclamazione, tenuto conto dei problemi che dobbiamo affrontare. Una parte sono quelli che vedono tutti i giorni le cittadine e i cittadini: il decoro, la manutenzione ordinaria di piazze, strade, marciapiedi e luoghi verdi, la pulizia, la sicurezza. Poi ci sono quelli che “non si vedono”, e riguardano la spesa di ingenti risorse europee che rischiamo, per la lentezza che c’è stata, di perdere. Su questo», rassicura , «faremo una corsa contro il tempo ed è per questo motivo che ho voluto accelerare», dice Zedda. Ecco perché la prima cosa che farà sarà «trasferire alle assessore e agli assessori, in alcuni casi lo abbiamo già fatto, tutte le priorità».Tradotto: subito al lavoro. Il concetto lo ribadisce la vicesindaca Cristina Mancini: «Una delle priorità è la riapertura di qualche Ufficio di città. E poi lavorare molto nell’innovazione digitale, perché la possibilità di accedere ai servizi del Comune attraverso la tecnologia è strumento che garantisce democrazia e aiuta anche il Comune ad avere meno lavoro». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA