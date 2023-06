Il sindaco assegna le deleghe 

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale fresco di conferma alle recenti elezioni. Il sindaco Francesco Sanna ha illustrato le deleghe per i consiglieri. Luca Altea va quella alle Politiche g iovanili e associativistiche, a Gianluca Cotza quella Politiche agricole e viabilità rurale. Marco Garau sarà il vicesindaco e assessore al Patrimonio. Viviana Garau delegata al Turismo esperienziale, Alice Onnis, delegata per il Monitoraggio e la tutela ambientale, Fabiana Pintus sarà la seconda assessora e avrà la delega alla Transizione digitale. Silvio Scano ha la delega al Monitoraggio dei servizi sanitari, Stefano Sebis alle Attività sportive, Cristiano Tuveri alla Progettazione giovanile europea e Sabrina Uccheddu alla Scuola. Nel discorso del confermato Sanna sono stati ringraziati rappresentanti delle forze dell’ordine e dipendenti comunali: «Grazie anche agli elettori per questa attestazione di fiducia, che nel nostro agire interpreteremo con il consueto spirito di apertura a suggerimenti, proposte e valutazioni». (g. g. s.)

