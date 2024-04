Il sindaco Arca dà ordini ad Abbanoa 

Una iniziativa clamorosa è stata messa in atto dal sindaco di Silanuse, Gian Pietro Arba, nei confronti di Abbanoa, per mettere fine a una situazione diventata ormai insostenibile, fonte di disagi per i cittadini. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza per imporre ad Abbanoa di eseguire immediatamente i lavori per eliminare le perdite dalla rete idrica.

Il gestore idrico, nella mattinata di ieri, alla prima, bonaria, richiesta del sindaco aveva risposto picche. Si era rifiutata di eseguire l’intervento di riparazione della rete idrica e fognaria perché non disporrebbe di un'impresa per eseguire questi lavori. Se un sindaco dovesse amministrare il Comune come sta amministrando Abbanoa - scrive in una nota Gian Pietro Arca - ci sarebbe una sollevazione popolare per costringerlo ad andare via, magari a dorso d'asino. La società più invisa dai sardi, nonostante la cospicua capacità finanziaria di cui dispone, mentre prevede restrizioni idriche, non provvede a riparare perdite d'acqua, che se opportunamente raccolta, potrebbe approvvigionare molte famiglie per settimane». Da qui la firma dell’atto che impone a Abbanoa di intervenire. Gian Pietro Arca aggiunge: «La colpa di tutto ciò, superfluo dirlo, è di quella politica che attribuisce ruoli di rilievo e di fondamentale importanza in base alle appartenenze, prescindendo del tutto da competenze e capacità». In attesa di una tempestiva e fattiva risposta da parte di Abbanoa, il sindaco confida «nella nuova Giunta regionale, affinché provveda a sanare queste dinamiche facendosi guidare dai principi della meritocrazia e della competenza, imprescindibili per un servizio efficiente ed efficace».

