Il sindaco annuncia la fine dell’emergenza: «L’acqua è potabile»  

Emergenza acqua rientrata a Sestu. Da ieri pomeriggio è di nuovo potabile, come ha comunicato il sindaco Michele Cossa sui canali social: «Ho appena revocato l’ordinanza che vietava l’utilizzo a fini potabili. Le analisi della Asl comunicate da Abbanoa hanno registrato parametri nuovamente a norma. Abbiamo gestito con tempestività e con la giusta attenzione questa emergenza, grazie anche alla collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti. La situazione torna ora alla normalità».

Sono state due giornate impegnative per i sestesi che hanno dovuto fare scorte di acqua, ieri anche con l’aiuto dell’autobotte fornita da Abbanoa, parcheggiata in piazza della Musica sino a quando non è rientrata l’emergenza. Le analisi Asl avevano evidenziato un valore di batteri coliformi superiore alla norma.È probabile che il fuori norma fosse dovuto a uno scarso ricambio dell’acqua a causa di bassi consumi», spiega Abbanoa, «si trattava di un punto isolato e non rappresentativo della reale qualità dell’acqua distribuita in tutto il centro abitato». L’ordinanza aveva colpito uno dei due settori in cui Abbanoa ha diviso l’abitato, quello nord.

Da oggi scatta anche un aggiornamento per il servizio Tetralert: oltre alle emergenze di Protezione Civile informerà i cittadini con sms e chiamate anche su altri problemi che richiedono un avviso immediato, come quello di questi giorni. Per iscriversi si può andare sul sito web comunale o negli uffici in via Scipione.

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