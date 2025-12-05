Il sindaco all’Anas: basta prese in giro 

L’ira del sindaco messa nera su bianco. Beniamino Garau ha scritto una mail di posta certificata all’Anas: «Basta con i ritardi, migliaia di famiglie sono ostaggio di lavori infiniti, la sicurezza del nostro territorio è a rischio mentre nei cantieri da anni non si vedono più di tre-quattro operai al lavoro. Siamo stanchi di essere presi in giro».

La mappa

Capoterra è una cittadina assediata dai cantieri dell’Anas con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. A Su Loi la costruzione del viadotto è necessaria prima della demolizione del ponte, intervento fondamentale per la sicurezza idrogeologica della zona; nella zona di Is Campus sono in corso da tempo immemore i lavori per la costruzione di una bretella di collegamento alla strada per Macchiareddu vicino all’impianto di compostaggio; lungo la nuova Statale 195, dove bisogna completare l’ultimo tratto che avvicinerà Pula all’aeroporto di Pula e che completare la strada verso le zone turistiche di Santa Margherita e Chia.

La politica

«Ricordo bene – tuona Garau – la visita del ministro Matteo Salvini nel cantiere di Su Loi, febbraio 2024, i toni trionfalistici dell’Anas e l’annuncio: il lavoro sarà completato entro pochi mesi. In pratica oltre due anni fa avremo dovuto avere il nuovo viadotto e quindi un sistema orografico sicuro, anche perché nel frattempo il suo la Regione l’ha fatto, sistemando gli argini dei fiumi. Oggi in quei cantieri gli operai al lavoro sono pochissimi, si viaggia ancora, sulla strada provvisoria di cantiere, mancano illuminazione pubblica e marciapiedi in una zona dove abitano migliaia di famiglie. Oltre ai pericoli, ci sentiamo davvero presi in giro. Deve intervenire la Regione, il commissario ai Lavori pubblici, invece nessuno fa valere i nostri diritti».

In attesa che vengano conclusi i lavori a Is Campus, il Comune ha asfaltato una strada alternativa, una sorta di bypass: «Abbiamo accolto le richieste di tanti capoterresi – prosegue Garau – esasperati dalla lentezza del cantiere».

E a proposito di ritardi, avrebbe dovuto essere consegnata entro dicembre l’ultima tranche della Nuova Sulcitana, destinata secondo i piani dell’Anas e della Regione e a rivoluzionare il traffico verso Pula e quindi ad aiutare anche l’industria turistica: «Invece tutto tace», chiude Beniamino Garau.

Da qui la decisione di convocare in Municipio l’Anas con una pec: «Abbiamo più volte provato a metterci in contatto con i vertici dell’Anas, ormai neppure più ci rispondono. Adesso basta». (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA