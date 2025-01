Il sindaco alla Provincia: «Le radici sono un pericolo» 

Tre lettere inviate dal sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi alla Provincia del Sud Sardegna (e, in pratica, alla Città metropolitana di Cagliari che sta assorbendo la Provincia) con una richiesta ben precisa: mettere in sicurezza il tratto della vecchia 125 tra San Priamo e lo svincolo per la 125 Var, tratto a forte rischio incidenti a causa degli avvallamenti causati dalle radici dei pini. Lettere ancora senza risposta. «Un intervento - ha sottolineato Siddi - da fare subito perché con l’imminente chiusura della galleria tutto il traffico sarà dirottato in direzione San Priamo». Chiusura programmate per lunedì 13 gennaio.

L’unico accorgimento da parte della Provincia, sino ad ora, è stato quello di piazzare dei cartelli di pericolo con l’indicazione di transitare a velocità moderata. Sui rischi della strada è intervenuta anche la minoranza consiliare: «A nostro avviso - spiega il capogruppo Alberto Cuccu - la questione è stata sottovalutata dall’amministrazione comunale che si è limitata a chiedere senza ottenere nulla. Avrebbe potuto proporre alla Provincia di poter intervenire direttamente per mettere in sicurezza la strada con l’impegno di una pronta restituzione dei fondi». Un principio, chiarisce Cuccu, sancito anche dalla Costituzione: «Il Comune - conclude - ha l’interesse di far effettuare senza ritardo la manutenzione di una strada provinciale assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale, anticipando temporaneamente i fondi».

