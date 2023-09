Il sindaco alla prova del bilancio 

L’ultima volta si era presentato davanti all’assemblea civica dimissionario, senza Giunta e nel bel mezzo di una crisi politica. Era il 31 luglio e Massimiliano Sanna otteneva da una maggioranza sgretolata e litigiosa il via libera al rendiconto di esercizio 2022. Poi il lungo vuoto amministrativo, colmato lo scorso 4 settembre con il reintegro di tutti gli assessori uscenti e il conseguente benservito a Prospettiva Aristanis. Per il primo cittadino adesso è tempo di tornare in Consiglio, vero banco di prova per la tenuta della coalizione.

L’agenda

La conferenza dei capigruppo si riunirà martedì mattina per stilare l’ordine del giorno e programmare la convocazione della prima seduta dopo la lunghissima pausa estiva. L’atterraggio nell’aula degli Evangelisti, però, potrebbe non essere morbido. Entro fine mese dev’essere approvato il bilancio consolidato e la votazione del documento, che fotografa la situazione economico-patrimoniale del Comune e delle sue società partecipate, potrebbe rivelare qualcosa di più sullo stato di salute del centrodestra. «Ci attende una sessione di lavori intensa. Siamo un po’ in ritardo, anche se la mancata approvazione entro i termini non comporta conseguenze finanziarie - ammette Gigi Mureddu, presidente della commissione Bilancio - Abbiamo iniziato ad esaminare il regolamento contabile, ma dalla prossima settimana ci concentreremo sul consolidato». Le commissioni hanno gradualmente ripreso l’attività. E tra gli appuntamenti in calendario spicca quello della commissione Urbanistica: il presidente Fulvio Deriu, oltre agli espropri dei terreni per consentire la realizzazione delle opere che sostituiranno i passaggi a livello di via Ozieri e via Laconi, ha inserito in discussione anche la revisione del Piano urbanistico comunale. Argomento spinoso sul quale già in passato l’esponente di Fratelli d’Italia si era espresso, sostenendo la necessità di stringere le maglie del documento.

Le tensioni

Aldilà degli argomenti da trattare, c’è molta curiosità sul clima che si respirerà al ritorno in Aula. «Questa maggioranza ci ha abituati a tutto e al contrario di tutto - sostiene l’esponente di Oristano democratica e possibile Francesco Federico - Il fatto che si siano persi tre mesi in maniera assurda per tornare al punto di partenza non fa ben sperare. Questa sensazione di placida tempesta all’interno del centrodestra è preoccupante».