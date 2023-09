Il sindaco  alla battaglia dei piccioni 

Ivan Mameli dichiara guerra ai piccioni. Il volatile più urbano che ci sia è entrato nel mirino dell’amministrazione comunale, che con un’ordinanza impone multe (anche severe, fino a 500 euro), a chi viene sorpreso a dar loro da mangiare e a chi non difende adeguatamente le case cittadini dalle loro incursioni. Il Comune ha deciso di intervenire per contrastare le criticità di carattere igienico-sanitarie, che possono portare disagi connessi sia all’accumulo di guano, per l’estetica e la salubrità degli ambienti, anche domestici, sia al rischio potenziale di malattie. «La presenza incontrollata dei piccioni, la disponibilità di luoghi idonei a favorire la riproduzione e la ridotta presenza di predatori, sono fattori determinanti che favoriscono l’aumento dei colombi urbani», scrive Mameli nell’ordinanza, che si è rivelata necessaria dopo che l’ente ha rilevato un elevato aumento della popolazione di piccioni nel territorio. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA