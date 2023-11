Il sindaco ai commercianti: niente serrata per il patrono 

In occasione della festa patronale di giovedì, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, lascia facoltà ai commercianti sull’apertura di negozi. Come accade da alcuni anni, il Comune non ordina la serrata generale, anche se il primo cittadino, interpretando i sentimenti della comunità legata alla festività di sant’Andrea, suggerisce la chiusura degli esercizi commerciali, in particolare durante la processione serale. In più, Ladu ha chiesto all’Asl Ogliastra di predisporre per l’occasione il servizio di guardia medica nell’ambulatorio di via Monsignor Virgilio. Il primo dicembre, tra la festività e il sabato, gli uffici comunali osserveranno un ponte straordinario. (ro. se.)

