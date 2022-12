Il sindaco affida la chiesa ai pescatori 

Sandro Mascia, presidente della cooperativa dei pescatori di San Giovanni, offre la massima disponibilità: «Siamo ben contenti – mette in evidenza – di dare un contributo alla comunità. Noi siamo lì, a San Giovanni, e ogni tanto possiamo fare un giro per controllare. Abbiamo inoltre un buon sistema di videosorveglianza che possiamo eventualmente calibrare anche per la chiesetta».

Dal bilancio comunale – fondi dei proventi di costruzione riservati agli edifici per il culto – sono stati stanziati diecimila euro. Serviranno e rimettere in sesto il portone distrutto un anno fa dai vandali e a ridare decoro all’area circostante. Non solo: una volta riportata all’antico splendore potranno essere organizzati degli eventi, a partire dalla giornata in onore di San Giovanni Battista.

«Rimettiamo in sesto la chiesetta di San Giovanni danneggiata dai vandali ma i pescatori ci aiutino a vigilare»: il sindaco di Muravera Salvatore Piu chiede l’aiuto della cooperativa dei pescatori per controllare la chiesa campestre che si trova vicino alla spiaggia di San Giovanni. «Ne parlerò con loro», sottolinea Piu: «Credo ci possano dare una grande mano».

«Rimettiamo in sesto la chiesetta di San Giovanni danneggiata dai vandali ma i pescatori ci aiutino a vigilare»: il sindaco di Muravera Salvatore Piu chiede l’aiuto della cooperativa dei pescatori per controllare la chiesa campestre che si trova vicino alla spiaggia di San Giovanni. «Ne parlerò con loro», sottolinea Piu: «Credo ci possano dare una grande mano».

Dal bilancio comunale – fondi dei proventi di costruzione riservati agli edifici per il culto – sono stati stanziati diecimila euro. Serviranno e rimettere in sesto il portone distrutto un anno fa dai vandali e a ridare decoro all’area circostante. Non solo: una volta riportata all’antico splendore potranno essere organizzati degli eventi, a partire dalla giornata in onore di San Giovanni Battista.

Videosorveglianza

Sandro Mascia, presidente della cooperativa dei pescatori di San Giovanni, offre la massima disponibilità: «Siamo ben contenti – mette in evidenza – di dare un contributo alla comunità. Noi siamo lì, a San Giovanni, e ogni tanto possiamo fare un giro per controllare. Abbiamo inoltre un buon sistema di videosorveglianza che possiamo eventualmente calibrare anche per la chiesetta».

Nell’ultimo anno la chiesetta è stata presa di mira più volte dai vandali. Lo scorso 30 marzo, in piena notte, l’episodio più grave: un gruppo di ragazzi ha danneggiato il portone d’ingresso tentando anche di bruciarlo. Da subito il sindaco chiese «ai concittadini tutti di aiutarci a vigliare sul patrimonio comunale».

Volontariato

Per fortuna la chiesetta è stata anche oggetto di interventi di pulizia e valorizzazione. Lo scorso anno i volontari del gruppo Archeo Sarrabus e dell’associazione Limen assieme al consigliere comunale Fabio Piras (oggi assessore) avevano ripulito il cortile. Episodio però isolato. «Purtroppo – spiega Martino Zedda, coordinatore di Archeo Sarrabus e da sempre impegnato nella pulizia volontaria dei siti archeologici – oggi non versa in buone condizioni e questo ci dispiace. Dobbiamo capire che la chiesetta, così come tutti i siti archeologici, è roba nostra. Dobbiamo sentirla come facente parte del nostro patrimonio. Noi, da tempo e con grande impegno, stiamo cercando di sensibilizzare i cittadini».

La chiesetta di San Giovanni, fra le altre cose, riveste una grande importanza perché è l’unica rimasta delle tre che facevano riferimento al villaggio scomparso di “Sorrui”. Le altre erano quelle di Santa Marta e di San Giorgio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata