Il sindacato resta senza la sua sede 

Serratura manomessa e arredi interni portati via. Un furto denunciato dal sindacato Cisnal-Sanità nel locale in uso alla sigla sindacale nell’ospedale Santissima Trinità. Non solo: secondo quanto esposto nella querela presentata alla Procura di Cagliari, a firma di Lucio Torru, rappresentante legale della Cisnal, assistito dall’avvocato Francesco Caput, è stata anche cambiata la serratura e dunque i responsabili del sindacato non possono più entrare.

Ora saranno gli inquirenti a far luce sulla vicenda. Il locale era stato assegnato alla Cisnal nel 1991 dopo una sentenza del pretore di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che ordinava all’allora Usl 21 «di porre permanentemente a disposizione della rappresentanza sindacale aziendale entro un congruo termine un locale idoneo all’interno dell’ospedale o nelle immediate vicinanze». (m. v.)

