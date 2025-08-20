Il sindacato dei carabinieri: critica carenza di organico 

Visita al Nucleo operativo e radiomobile) dei carabinieri di Isili da parte del nuovo sindacato dell’Arma (Nsc Sardegna). A fare il sopralluogo il segretario regionale generale Remo Giovanelli accompagnato da Luca Montisci e Antonio Piccirillo della segreteria regionale. Una visita che ha visto i delegati regionali del sindacato confrontarsi in una produttiva interlocuzione con il personale presente nella sede del Comando compagnia di Isili.

«Sono emerse – si legge dal comunicato stampa preparato dal Nsc – fisiologiche criticità organizzative dovute alle notorie carenze organiche». Una situazione che sembra essere comune nei vari presidi delle zone interne della Sardegna e che grava sulle condizioni di isolamento e di spopolamento che le piccole comunità vivono in questo periodo. Le caserme restano comunque un presidio fondamentale, un punto di riferimento per le popolazioni locali e di supporto alle amministrazioni che sono alla guida dei paesi.

L’obbiettivo delle visite, che proseguiranno in tutti i reparti dell’Arma che sono dislocati all’interno dell’isola, è quello di sostenere chi presta servizio in questi territori confidando in un intervento perché le situazioni di criticità vengano risolte al più presto. Il Comando Compagnia di Isili non è solo un presidio locale ma da esso dipendono le stazioni Carabinieri dei paesi vicini, giocando un ruolo fondamentale per la sicurezza non solo del paese ma del territorio. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA