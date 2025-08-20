VaiOnline
Il sindacato dei carabinieri: critica carenza di organico 

Visita al Nucleo operativo e radiomobile) dei carabinieri di Isili da parte del nuovo sindacato dell’Arma (Nsc Sardegna). A fare il sopralluogo il segretario regionale generale Remo Giovanelli accompagnato da Luca Montisci e Antonio Piccirillo della segreteria regionale. Una visita che ha visto i delegati regionali del sindacato confrontarsi in una produttiva interlocuzione con il personale presente nella sede del Comando compagnia di Isili.

«Sono emerse – si legge dal comunicato stampa preparato dal Nsc – fisiologiche criticità organizzative dovute alle notorie carenze organiche». Una situazione che sembra essere comune nei vari presidi delle zone interne della Sardegna e che grava sulle condizioni di isolamento e di spopolamento che le piccole comunità vivono in questo periodo. Le caserme restano comunque un presidio fondamentale, un punto di riferimento per le popolazioni locali e di supporto alle amministrazioni che sono alla guida dei paesi.

L’obbiettivo delle visite, che proseguiranno in tutti i reparti dell’Arma che sono dislocati all’interno dell’isola, è quello di sostenere chi presta servizio in questi territori confidando in un intervento perché le situazioni di criticità vengano risolte al più presto. Il Comando Compagnia di Isili non è solo un presidio locale ma da esso dipendono le stazioni Carabinieri dei paesi vicini, giocando un ruolo fondamentale per la sicurezza non solo del paese ma del territorio. (s. g.)

