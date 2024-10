Il sindacato dei carabinieri boccia il divieto di sosta 

Il nuovo sindacato dei carabinieri chiede al commissario del Comune, Giovanni Pirisi, di rimuovere il divieto di sosta introdotto in via Mereu, di fronte a parco Sant’Onofrio. Da agosto sono presenti 15 stalli, riservati al personale dell’Arma. Con una nota firmata dal segretario provinciale Antonio Piccirillo, il sindacato ritiene che «il benessere del personale sia anche recarsi al lavoro lasciando la propria macchina in condizioni di sicurezza, e non essendo poi costretti a dover pagare una sanzione amministrativa». Richiama i disagi anche dei residenti e chiede un cambio di rotta e un incontro con Pirisi, ragionando sulla rimozione del divieto. (g. i. o.)

