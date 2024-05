Il sindacato dei carabinieri al convegno provinciale 

Tutela legale, assistenza disciplinare, consulenza cause di servizio, pensionistica, polizza infortunistica, sanitaria, e assistenza fiscale. Sono i temi affrontati nel primo convegno del sindacato dei carabinieri Usic. Fitto il programma con tematiche particolarmente sensibili come l’assistenza disciplinare, contratto nazionale, tutela legale e fiscale, cause di servizio, il trattamento di quiescenza e le convenzioni. Presenti il segretario regionale Salvatore Floris, il responsabile della disciplina Gianmaria Zedda, dell’organizzazione Omar Muntoni e i segretari provinciali, Paolo Carboni, Antonio Urru, Paolo Di Mizio, Massimo Deriu e Giovanni Zucca.

RIPRODUZIONE RISERVATA