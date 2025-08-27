«Il Sim Racing? Vi spiego cos’è» 

Luca Vinci, 34enne di Segariu, ha deciso di trasformare la sua passione per i motori e l’esperienza maturata negli anni in una guida completa dedicata a chiunque voglia avvicinarsi al Sim Racing, sport virtuale di corse automobilistiche. «Il mio primo contatto con il Sim Racing – racconta Vinci – risale al 2009, quando scoprii il simulatore NetKar PRO: da allora la mia passione ha trovato un nuovo terreno di crescita. Negli anni ho notato che, pur esistendo testi tecnici di valore, mancava un manuale capace di accompagnare il lettore dai fondamenti della guida sportiva fino agli aspetti più complessi, con un linguaggio diretto e amichevole». Da qui l’idea di pubblicare una guida interattiva, arricchita da QR code che rimandano a video dimostrativi, concepita come un dialogo tra compagni di squadra. Il progetto è stato sviluppato con il supporto di un ingegnere meccanico e con la collaborazione di Eduardo Cavalli, campione brasiliano sia nei simulatori che nella vita reale, oltre all’esame dei migliori testi sull’argomento. «Proprio in questi giorni – aggiunge – ho ultimato la traduzione inglese del libro e vorrei fare lo stesso esperimento in francese o in tedesco».

In un’epoca in cui reale e virtuale si intrecciano, il Sim Racing si sta affermando come una delle attività digitali in crescita, capace di attrarre una comunità appassionata. Nato negli anni ’90, ha conosciuto una crescita esponenziale durante la pandemia: con i circuiti chiusi e le competizioni sospese, non solo appassionati ma anche piloti professionisti hanno trovato nei simulatori uno strumento per mantenere viva la passione, partecipando a sfide in diretta streaming. In breve tempo è diventato strategico anche per gli organizzatori di motorsport reale: eventi online per presentare nuove vetture, campionati ufficiali, gare virtuali organizzate da scuderie e sponsor. L’utilità dei simulatori riguarda anche l’aspetto tecnico: i test drive tradizionali richiedono costi elevati e tempi lunghi, mentre il Sim Racing consente di allineare i dati con la realtà e sperimentare modifiche sulle automobili. Inoltre, rappresenta un’alternativa accessibile per vivere la passione delle corse: il pilota ha la sensazione di trovarsi davvero al volante. Tuttavia, Vinci offre un consiglio agli aspiranti simdriver: «Non trasformate il gioco in un’ossessione: deve restare un modo per divertirsi e staccare la mente dalla routine quotidiana, non deve mai sostituirsi alla vita reale».

