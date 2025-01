Il silenzio fra le macerie della Striscia 

Gaza. «Per la prima volta non abbiamo avuto paura, non ci chiedevamo quando ci sarebbe stato il prossimo raid». Quasi incredulo, Ammar Barbakh, trentacinquenne di Khan Yunis, descrive in poche parole il sollievo dei gazawi dopo la prima notte senza bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, che in 15 mesi di guerra hanno raso al suolo la maggior parte degli edifici e delle infrastrutture. Di silenzio «assordante, perché ti fa pensare e ti fa ringraziare Dio per questo dono» parla anche il parroco dell’unica chiesa cattolica della Striscia, padre Gabriel Romanelli. Che sottolinea: «La gente è contenta anche se sa che la tregua non è ancora la pace», ma «speriamo che sia l’inizio di un cammino di pace e di una fase nuova in Terra Santa e di riconciliazione e giustizia tra palestinesi e israeliani». E festeggia il ritorno sulla tavola di frutta e verdura, anche se «i prezzi sono ancora alle stelle» e «ci sono molti carichi di aiuti al confine e del cibo è già andato a male».

Diecimila da esumare

Intanto la devastazione tinge di angoscia il cessate il fuoco per milioni di palestinesi, partiti in un lungo controesodo per tornare alle proprie case, consapevoli che ad attenderli ci sarà solo un cumulo di macerie. Ma Hamas promette: la Striscia e il suo popolo «risorgeranno di nuovo per ricostruire ciò che l’occupazione ha distrutto». Secondo il ministero della Sanità di Hamas, 47.035 persone sono state uccise e oltre 111mila ferite negli attacchi israeliani sull’enclave dal 7 ottobre 2023, 122 dei quali morti nelle 24 ore prima che entrasse in vigore la tregua. L’agenzia di protezione civile a Gaza stima che più di 10mila cadaveri siano ancora sotto le macerie degli edifici distrutti. E secondo l’Onu bisognerà attendere almeno il 2040 per vedere Gaza ricostruita.

La più felice del mondo

Dall’altra parte della frontiera, Israele si stringe attorno a Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher, le tre donne ostaggio tornate a casa nel primo giorno di tregua, che hanno riacceso la speranza tra le famiglie israeliane che attendono di poter riabbracciare i propri cari ancora nelle mani dei miliziani di Hamas. «Sono tornata alla vita», è stato il primo messaggio che Emily ha voluto affidare ai social. «Amore, amore, amore. Ringrazio Dio, ringrazio la mia famiglia, i miei amici, i migliori che ho al mondo. Sono riuscita a vedere solo un frammento di tutto e mi avete spezzato il cuore dall’emozione. Grazie, grazie, grazie. Sono la persona più felice del mondo», continua Emily nel post su Instagram.

Senza anestesia

Ieri sono proseguiti i controlli medici e psicologici per tutte e tre le giovani tornate in libertà dopo mesi di prigionia. Una di loro, rimasta ferita, ha raccontato di essere stata operata senza anestesia: «Non pensavo che sarei tornata, ero sicura che sarei morta a Gaza». «Sta molto meglio di quanto ci aspettassimo», ha detto Mandy, la madre di Emily, quando ha potuto finalmente riabbracciare la figlia «come avevo sognato di fare per molto tempo». Ma la strada verso la guarigione è «appena iniziata», ha sottolineato la madre, chiedendo privacy per la sua famiglia. E ricordando che 94 ostaggi restano prigionieri di Hamas: per questo il cessate il fuoco deve rimanere «finché l’ultimo degli ostaggi non tornerà a casa dalle proprie famiglie». Come previsto dall’intesa, alla liberazione delle tre donne le autorità israeliane hanno risposto con la scarcerazione di 90 prigionieri palestinesi, partiti nella notte su due autobus con i vetri oscurati dalla prigione israeliana di Ofer, in Cisgiordania. Un primo passo di un cessate il fuoco che vedrà ogni settimana uno scambio di prigionieri, il prossimo atteso per weekend.

