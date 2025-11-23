VaiOnline
La camera ardente
24 novembre 2025

Il silenzio di Paolo Fresu, che oggi suonerà al funerale 

Una lunga coda di persone, circa 5 mila in totale, che arrivava quasi fino a piazza Cairoli. E un feretro semplice, accolto da un lungo applauso dei milanesi, stretto tra due cuscini di girasoli e una grande ghirlanda di rose bianche con la sua “Domani è un altro giorno” in loop.

Milano saluta Ornella Vanoni, una donna libera, tanto irriverente quanto ironica e solare. Un lungo addio cominciato al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove “l'Ornella” conobbe Giorgio Strehler e iniziò la sua carriera teatrale prima di diventare una grande interprete di musica leggera. E dove, ieri, è stata aperta la camera ardente. Oltre ai tanti milanesi, al Piccolo c’erano artisti della tv, del teatro, della musica e del cinema. Tra i primi ad arrivare la cantante Emma Marrone e il conduttore Fabio Fazio, che ospitava Vanoni nel suo talk. «Tante volte abbiamo cantato insieme, tanti ricordi. Quelli più divertenti li tengo per me», ha commentato Fiorella Mannoia ricordandola come simbolo di libertà. Molto commossa anche Arisa: «Una grande perdita. Gli artisti non dovrebbero morire mai». Il trombettista jazz Paolo Fresu, che oggi alle 15 suonerà alle esequie di Vanoni, si chiude in un «silenzio amicale» e si lascia andare davanti all'emozione soltanto per sottolineare che «per me Ornella ha rappresentato l'enormità».

Al Piccolo si ritrova gran parte del mondo dello spettacolo italiano. Uno dopo l'altro, arrivano Madame e Memo Remigi, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura, Gabriele Salvatores, Paolo Jannacci, figlio di Enzo, Mario Lavezzi. «Una donna libera che ha insegnato la libertà», l'omaggio di Alba Parietti.

