«Il silenzio di dolore diventi urlo di speranza» 

Ho raccomandato di “far parlare il silenzio” alle colleghe e ai colleghi giornalisti che nei giorni scorsi mi chiedevano un consiglio su come approcciarsi alla tragedia di Fonni. Devo dire che sono stati brave e bravi, discrete e discreti, professionali, prima di tutto nel condividere con i loro lettori e ascoltatori un dolore andato oltre la comunità, oltre la diocesi, oltre la Sardegna. Un dolore che purtroppo si perpetua, ferita non rimarginata su cui si sparge il sale di un’altra tragedia, a 72 ore dalla prima, che ha visto un imprenditore nostro compaesano morire in un incidente stradale a San Teodoro.

«Bisogna reagire»

Ora però, dopo il primo abbraccio collettivo, per non farci schiacciare dal peso del dolore finora distribuito nel gruppo, tutti, anche i fonnesi più o meno lontani dal paese, abbiamo il dovere di sconfiggere la paura di restare da soli. Come? Trasformando quel silenzio in un urlo di speranza. Perché, mentre cercavamo di asciugare le lacrime e sollevare lo sguardo, ci siamo accorti, anche davanti al quinto morto, che la realtà è molto più dura e va ben oltre i pensieri cupi di ieri. Lorenzo, Marco e i due Michele e oggi Mauro, mancano già - e questo è un dolore che non riusciremo a condividere del tutto - ai loro genitori, ai loro familiari, agli affetti più cari, agli amici più stretti, ma da domani mancheranno a tutti noi.

La sera della prima tragedia, quando si conoscevano solo tre nomi e tutti cercavamo conferme sull’identità della quarta vittima, quello smarrimento ci ha fatto sentire questi ragazzi (scusate, non riesco a definirli poveri) davvero “figli di tutti”. In quegli attimi, mi sono tornati in mente i racconti degli anziani risalenti alla Prima guerra mondiale quando, all’imbrunire, due carabinieri uscivano dalla caserma e, seguiti da sguardi nel loro incedere, ti facevano tirare un sospiro di sollievo se superavano il portone di casa tua. Poi, subito dopo, un urlo segnalava l’abitazione dove quei militari si erano fermati per ufficializzare il nome di un altro morto al fronte.

Il germoglio

Quante mamme hanno tirato un sospiro di sollievo a sentire la voce del loro figlio al telefonino o il rumore liberatorio delle chiavi che aprivano la porta di casa? E poi, quante madri si sono poi ammutolite pensando comunque che un’altra mamma, dopo le tre già piangenti, avrebbe urlato disperata per un figlio che, davvero, in quel momento è diventato figlio, fratello, cugino di tutti? Questo sentimento è stato interpretato al meglio da don Luciano nel rivolgersi ai ragazzi in apertura della fiaccolata ricordando che la notte prima tanti genitori sono entrati nelle loro camere per osservarli mentre dormivano e ringraziare per quel dono arricchito quotidianamente. Fa germogliare la speranza la paterna semplicità di quel messaggio lanciato da un sacerdote che con quel “venite in chiesa a pregare” ha saputo cogliere l’enorme bisogno dei coetanei delle vittime di stare insieme, in silenzio ma insieme. Da questo germoglio bisogna ripartire: da quei giovani, dall’intero paese che si è ritrovato prima in parrocchia e poi per strada e da quella Chiesa capace di condividere e semplicemente abbracciarti senza sgridarti che evidentemente, anche con don Antonello e padre Piergavino, in questi anni segnati da troppe tragedie, ha saputo ben seminare nel quotidiano.

Non sarà facile

Ripartire, bella e dura parola. Perché la ripartenza non sarà facile: solo da domani inizieremo a misurare la dimensione del vuoto che questi ragazzi hanno lasciato. In tempi di tante analisi sullo spopolamento e sull’emorragia di braccia e cervelli, a parte Mauro residente in Gallura, Lorenzo, Marco e i due Michele, avevano deciso di investire sulla loro comunità, di lavorare a e per Fonni.

Non può e non potrà mai essere misurato il dolore familiare, la sofferenza di un distacco innaturale, i sogni spezzati e i progetti rimasti in bozza. Certo, è e sarà importante la solidarietà e la vicinanza della gente, ma conterà soprattutto la nostra capacità di moltiplicare la loro ricca eredità Dobbiamo quindi, fare di più, molto di più: questi ragazzi moriranno veramente solo se, dimenticandoli, non coglieremo e moltiplicheremo gli abbondanti frutti di una pur breve vita. Basta far scorrere alcune immagini del loro vissuto per capire quanto può essere devastante la loro assenza. Sembra assurdo pensare che l’anno prossimo non correranno le pariglie del Palio e collaborare con la Società ippica, che domenica non scenderanno in campo con il Fonni o a supportare la Polisportiva, che a Carnevale non si tingeranno di nero indossando le pelli o comunque a dare una mano agli Urthos e a “Identidades”.

Il dilemma

Tra un mese, nel ponte dell’Immacolata, stando al calendario di “Autunno in Barbagia”, Fonni dovrebbe aprire le sue Cortes. Il dolore, moltiplicato per cinque, è troppo grande e troppo fresco. Molti si interrogano sulla voglia di organizzare e sul significato di una festa senza lo spirito di far festa. Questo travaglio non solo è comprensibile ma umanamente è doveroso. Come uscirne? Forse chiedendoci semplicemente cosa direbbero e cosa farebbero oggi i nostri morti. Perché, una cosa è certa: non solo tra un mese ma per il futuro, per non farli morire davvero ognuno di noi deve aggiungere al suo impegno una piccola-grande parte sentendosi un po’ Mauro, Michele, Lorenzo, Marco e Michele. Insomma, facciamo parlare, facciamo urlare, il silenzio: non lo dobbiamo a loro ma a noi stessi.

