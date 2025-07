Il silenzio dell’Olbia su rosa e ritiro 

Olbia. Mentre aspetta il verdetto del Consiglio direttivo della Lnd, che si esprimerà venerdì sull’ammissione o meno alla Serie D 2025/26, l’Olbia annuncia di aver nominato Alessandro Giorgi, già direttore delle affiliazioni (da un mese), direttore generale.

L’ex scout degli Allievi della Lnd «lavorerà in stretta collaborazione con il Consiglio di amministrazione», riporta la nota stampa di ieri, che sottolinea come Giorgi si sia rivelato «cruciale per l’iscrizione della squadra al campionato di Serie D» senza specificare altro. Il tutto mentre la piazza attendeva delucidazioni sulla squadra e sulla stagione al via il 24 agosto con la Coppa Italia, a maggior ragione dopo la drammatica giornata di lunedì, quando la proprietà svizzera è riuscita solo in extremis a integrare la documentazione richiesta dalla Covisod (con il pagamento dello stipendio di maggio ai tesserati) certificando la totale assenza di solide basi economiche.

Nel frattempo la nomina di Giorgi avrebbe suscitato non pochi malumori, tanto che l’allenatore incaricato Lucas Gatti, vicino al direttore dell’area tecnica Manuel Gonzalez, esautorato dalla promozione di Giorgi, starebbe seriamente pensando di non firmare.

