Il silenzio delle piazze, Cagliari chiusa per lutto 

È incredibilmente triste, svogliata e silenziosa la città, avvolta da un cielo velato che sembra in lutto pure lui. Poche macchine per strada, i Quattro Mori tirati giù dai balconi, le bandiere a mezz’asta, la telecronaca del dolore che scappa via dalla finestra socchiusa di una palazzina bassa di Stampace. È tutto dannatamente semi immobile, nel pomeriggio senza fine e carico di dolore. Coi ricordi che s'inseguono nella città lontana da riflettori e maxi schermi; quella coi negozi chiusi, in segno di rispetto e omaggio al semidio tradito dal cuore, che in un lunedì sera come tanti l'ha reso mortale, lasciando l’Isola orfana e facendo di Cagliari ancora una volta il centro di mezzo mondo. Come quando vinse lo scudetto. Allora glielo scrivono pure, nei fogli appiccicati alle serrande abbassate dei negozi, nel giorno dove tutto e tutti paiono fermarsi.

Silenzio e gratitudine

«Ciao Gigi, grazie di tutto», si legge all'esterno del locale chiuso per lutto al civico 3 di via Eleonora d'Arborea. Ed è comunque poco, per ripagare il debito nei confronti di Giggirriva, scritto attaccato e possibilmente con doppia G e doppia R. Lo dice anche un bambino che passeggia col nonno, in una piazza Yenne svuotata di vita e dove sembra sentirlo forte l'odore della commozione più intima per l'ultimo viaggio del Sant'Efisio laico arrivato da Leggiuno per regalare la gloria alla città del sole, oggi spento. È un cordoglio muto e discreto, quello vissuto lontano dalle telecamere e dai riflettori puntati sui trentamila circa riuniti nel piazzale della chiesa di Bonaria. Fatto di necrologi scritti col pennarello e appiccicati con lo scotch sui vetri delle attività commerciali. «Chiuso per lutto», informa l'avviso all'esterno del ristorante Stella Marina, dove Gigi aveva il tavolo riservato da trent'anni anche se ultimamente si vedeva sempre meno. Chiuso per lutto anche l'Antico Caffè, dove hanno appeso anche l'immagine di Gigi, che saluta, al centro dell'Amsicora. Lì, dove a fine ottobre dell'anno scorso è apparso anche un murale, sono decisamente freschi i fiori che qualcuno ha riposto sul palo e ai piedi del dipinto. Un mazzo di rose rosse, qualche gerbera colorata di blu.

Lacrime e commozione

«Si informa la gentile clientela che in data odierna saremo chiusi in commemorazione dell’amato Gigi Riva», si legge fuori dal Floriana. Poco distante, in via Farina, c'è un'intera vetrina che lo immortala mentre sta per sfoderare uno dei suoi fendenti diagonali. Quelli capaci d'espugnare ogni difesa. In loving memory of Gigi Riva : in commemorazione del mito. Così sembra quasi vederlo mentre passeggia in via Dante. Solo, fiero, con le mani in tasca, il soprabito, e indosso quello sguardo in perenne bilico tra la tristezza e l’inquietudine. Saluta anche nella vetrina del Cagliari Cafè del Largo Carlo Felice, col numero 11 gigante, come gigante era lui che ricordava l'importanza non tanto dei passi compiuti quanto delle orme lasciate. Tante, le sue, nella città che da tre giorni è attonita e sgomenta.

«Non mi sembra vero. È difficile rinunciare a lui che ha fatto tanto per la nostra terra e ci ha portato dove mai pensavamo di poter arrivare»: ha la voce commossa e gli occhi lucidi, Franco Boi, 78 anni e la sciarpa rossoblù al collo. Identica a quella dell'amico che ne ricorda le gesta eroiche, fuori e dentro il campo. Quelle che le generazioni d'un tempo hanno vissuto in prima persona e oggi continuano a vivere anche negli occhi di chi ne ha sentito parlare soltanto dai grandi. Perché Gigi è e resterà un mito senza tempo né fine. Così non stupisce che anche i più piccoli abbiano deciso di rendergli omaggio.

Il saluto dei più piccoli

Una maglia di cartone, con il numero 11 al centro, fa bella mostra all'ingresso della scuola primaria Foscolo. Tutt'attorno un'infinità di cuoricini e bandierine colorate. “Gigi Riva è mitico”, si legge nella ringhiera di viale Marconi. Il tributo prosegue nella primaria di via Machiavelli “G1g1 sarai sempre nei nostri cuori”, scritto rigorosamente in rosso e in blu. Giuseppe, della quinta A, deve certamente essersi preparato: «Gigi Riva ha vestito la maglia del Cagliari con grandissimo onore, per 377 volte e a oggi risulta il migliore marcatore dell'intera storia rossoblù con 207 gol». E chiude con un “Forza Cagliari”, che oggi sembrano gridarlo un po' tutti, mentre la bara col campione lascia la chiesa troppo piccola per contenere tutto il dolore e gli occhi si posano sul cielo da cui ci si aspetta di sentirlo davvero il rombo di tuono, tra le note celebri di Piero Marras che accompagnano il feretro all'uscita dalla basilica di Bonaria. Applausi e cori diventano la colonna sonora della partita persa con la vita; il resto della città, quella lontana dai riflettori, è ancora triste, svogliata e silenziosa. Con la telecronaca del dolore che scappa via dalla finestra di un palazzotto basso di Stampace.

