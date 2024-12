Il silenzio dei due figli: «Non abbiamo informazioni» 

Natale si avvicina e i due figli di Luigi Gulisano e Marisa Dessì hanno una sola certezza: trascorreranno le feste nel dolore e senza i genitori. E probabilmente senza aver potuto ancora dare l’ultimo saluto ai loro cari. Chiusi nel silenzio preferiscono per ora non dire nulla. Se non ribadire di non aver «ricevuto nessuna informazione» su quando potrebbero avere i corpi dei genitori per organizzare il funerale.

Sui social Claudio Gulisano, il giorno dopo il tragico ritrovamento dei genitori morti nella loro abitazione di via Ghibli, aveva pubblicato una foto: due mani con un cero acceso. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanze per la scomparsa di due persone definite più volte come «stupende» e «speciali». A chi gli ha chiesto cosa fosse accaduto, ha spiegato di «averli trovati morti nella loro casa» e di non sapere ancora «le cause». Poi la settimana successiva un altro post per trasmettere un altro messaggio di dolore: una foto con la scritta «manca poco a Natale, condividi questa candela in ricordo di chi passerà questo Natale in cielo».

Una famiglia distrutta dalla morte di una coppia molto unita e che, nonostante gli acciacchi e qualche problema di salute, legato anche all’età, la scorsa estate era stata in Norvegia, in crociera, e stava programmando il pranzo di Natale in famiglia e di trascorrere il Capodanno a Orosei. E in tanti hanno ricordato in queste settimane Luigi Gulisano, conosciuto per il suo lavoro da agente di commercio, increduli per una fine ancora avvolta nel mistero. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA