Radiolina.
05 febbraio 2026 alle 00:30

Il Silent Book Club  a “Unione Cult” 

Si ritrovano nei parchi e nei locali pubblici dove possono stare in silenzio e leggere per circa 90 minuti le pagine di un buon libro. Lettura che poi sfocia in un confronto sui diversi titoli che ognuno ha scelto per sé ma vuole condividere con gli altri. Sono le socie e i soci del Silent Book Club di Cagliari che per voce di Ester Corda si raccontano questo pomeriggio, alle 14.30, su “Unione Cult”, il programma di Radiolina condotto dai giornalisti (nella foto) Francesca Figus e Francesco Abate.

