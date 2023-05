UDINESE 1

NAPOLI 1

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (82' Ebosele), Lovric (78' Arslan), Walace, Samardzic (82' Thauvin ), Udogie (74' Zeegelaar); Pereyra; Nestorovsk. All. Sottil.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombélé (64' Zielinski); Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia (86' Lozano). All.: Spalletti.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 14' Lovric; nel st 7' Osimhen.

Udine. Per saltare l'ultimo ostacolo, Spalletti ha messo in campo la squadra migliore possibile, considerate anche le assenze, con i fuoriclasse Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. In un copione prevedibile, con gli azzurri in costante controllo del gioco e l'Udinese molto coperta, alla prima occasione a sbloccare il risultato sono stati i bianconeri, al 13', con Lovric lasciato libero in area di battere Meret. Dopo un momento di sbandamento, il Napoli si è rigettato in avanti. Sotto la spinta della stragrande maggioranza dei 25mila tifosi, gli azzurri hanno aumentato il possesso palla, ma senza creare vere occasioni.

Nella ripresa, Spalletti ha dato fiducia ai suoi e ha avuto ragione. Al 7' i due trascinatori della squadra hanno messo insieme la rete del pareggio: un tiro di Kvaratskhelia respinto da Silvestri ha offerto l'occasione a Osimhen per la sua 22ª rete in campionato, la rete dello scudetto.

