il sigillo di kopecky conclude i Mondiali 

Glasgow. Un trionfo assoluto, totale. La belga Lotte Kopecky si prende di forza la maglia iridata nella gara in linea Èlite femminile che chiude i Mondiali di ciclismo, un vero multidisciplinare ospitato a Glasgow. È la terza medaglia d'oro che conquista in Scozia, dopo quelle su pista nella corsa a punti e in quella a eliminazione. Argento alla sua amica e compagna di squadra nella Sd Worx, l’olandese Demi Vollering (posizioni invertite rispetto all’ultimo Tour de France), che rimonta e batte di pochi centimetri la danese Cecilie Ludwig, a 7”. Abdica con l’ottavo posto (attardata da una foratura) Annemiek Van Vleuten, mentre la migliore delle italiane è Silvia Persico, dodicesima con un distacco di 4’34” minuti da Kopecky, che completa in 4h02'12” i 154,1 chilometri del percorso da Loch Lomond a Glasgow.

Bronzo italiano

Per l’Italia, l’ultima medaglia arriva dalla bmx. Tommaso Frizzarin conquista il bronzo mondiale nella prova juniores, battendo di appena un millesimo il colombiano Velasquez Carmona. Oro e argento all'Argentina, con Thomas Maturano e Federico Capello. Il bilancio azzurro complessivo nel festival mondiale del ciclismo di Glasgow è di 12 medaglie olimpiche (2 ori, 2 argenti, 8 bronzi) e 19 paralimpiche (5-5-9) .

RIPRODUZIONE RISERVATA