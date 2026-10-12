Il siciliano Roy Paci: «L’Isola, questione di cuore» 

Questa sera il Parco di San Gregorio a Solarussa è pronto ad accogliere Roy Paci e il suo “Fiesta Global Tour 2026”, alle 22, con ingresso libero, dopo poche settimane da uno stop forzato per motivi di salute, che l’artista ha raccontato sui social con parole di grande umanità. «Esco fuori più fortificato e sicuramente più grato alla vita non soltanto per ciò che mi dona, ma anche per ciò che mi nega», ha scritto. Da quando è risalito sul palco, il trombettista siciliano ha un obiettivo preciso: «Chiudere questo meraviglioso tour con un grande abbraccio collettivo». Sull’Isola approda fresco dell’avventura televisiva di “Zelig”. Lo abbiamo incontrato: ne è nata una conversazione che va dalla musica «che viaggia senza passaporto» al legame con la Sardegna, fino al rapporto tra tv e palco.

La Sardegna l’ha sempre accolta con un calore speciale e il suo sound mediterraneo sembra parlare la lingua delle isole. C’è qualcosa che la lega a questa terra?

«Assolutamente sì. Io sono siciliano, sono nato ad Augusta, e credo che tra chi nasce su un’isola esista una sorta di riconoscimento immediato, quasi istintivo. La Sicilia e la Sardegna hanno identità fortissime, storie diverse, ma condividono qualcosa di profondo: il rapporto con il mare, l’orgoglio delle proprie radici, il senso dell’ospitalità e quella meravigliosa testardaggine che appartiene un po’ a tutti noi isolani. La Sardegna ha una tradizione musicale straordinaria, antichissima, fatta di voci, ritmi e strumenti che raccontano una cultura unica. E questa cosa mi affascina tantissimo, perché ho sempre pensato che la musica popolare sia una delle forme più autentiche di racconto di un territorio. Ogni volta che suono qui sento un calore particolare, una partecipazione vera. Mi piace pensare che il Mediterraneo sia un grande palcoscenico che unisce popoli, culture e suoni».

Torna a dirigere l’orchestra di Zelig, al fianco di Ale & Franz e Michelle Hunziker. Come si concilia il Roy Paci direttore in tv con quello dei concerti dal vivo?

«Non vedo tutta questa differenza! Che sia davanti a migliaia di persone in un festival o davanti alle telecamere di uno studio televisivo, quello che mi interessa è sempre la stessa cosa: creare energia attraverso la musica. “Zelig”, poi, è una famiglia. Tornare per festeggiare 30 anni di storia è una bellissima emozione. E lavorare con Ale & Franz e Michelle Hunziker significa anche confrontarsi con artisti che hanno una grande capacità di stare sul palco, con tempi comici e sensibilità differenti. La cosa che mi diverte è proprio questa: passare dalla potenza degli Aretuska alla precisione di un’orchestra televisiva, dove la musica deve dialogare continuamente con la comicità. Io resto sempre lo stesso Roy. Magari a “Zelig” sudo un po’ meno, ma non è detto!».

Dalla banda di Augusta ai gruppi di cumbia in Uruguay, dal Senegal a Manu Chao, il suo percorso è un viaggio tra i suoni di mezzo mondo. Qual è l’incontro musicale che ha cambiato il suo modo di suonare?

«Sceglierne uno solo sarebbe quasi impossibile, perché ogni incontro ha lasciato qualcosa dentro di me. Sono partito dalla banda musicale di Augusta, la mia prima grande scuola. Lì ho imparato la disciplina, l’ascolto, il rispetto. In Uruguay ho scoperto la forza trascinante della cumbia, in Africa ho incontrato ritmi che ti entrano nel corpo prima ancora che nella testa. Manu Chao? Ha rappresentato un altro tassello importante di quella visione della musica come linguaggio universale, libero, contaminato».

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