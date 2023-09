Il siciliano caruso è il nuovo re della cronoscalata 

Iglesias. Il siciliano Franco Caruso, su Norma M20 Fc Zytek, si è aggiudicato la 32ª Iglesias-Sant’Angelo, cronoscalata valida per il Trofeo italiano Velocità Montagna Nord, Centro e Sud oltre che per il Campionato Regionale. Caruso, che già in prova aveva siglato il miglior crono, ieri si è ripetuto, vincendo ancora la sfida nella sfida col compagno del Team Faggioli, il trentino Diego Degasperi. A separarli, 93 centesimi, una differenza di 0”01 nella 1ª manche e 0”92 nella 2ª. Terzo un altro siciliano, Samuele Cassibba, giù dal podio Igor Nonnis della Porto Cervo Racing che ha vinto anche la Coppa Parco Geominerario, riservata al primo tra i piloti residenti nel territorio del Parco e il nuovo Trofeo “Mario Casula Valeri” per il primo dei sardi. A chiudere la top5, Marco Satta, condizionato da un errore alla partenza di gara2. Buon prova anche per il nuorese Andrea Costa, sesto al debutto su prototipo a ruote coperte, per il calabrese Ennio Donato, il cagliaritano Carlo Palla e Giovanni Coghe. Undicesimo assoluto e primo iglesiente, posizione che gli è valsa il Trofeo Carboni (donato al compagno di team esordiente Luca Incani) il portacolori Mistral Ugo Valdarchi.

I protagonisti

«Una bellissima gara, sono felice di avercela fatta dopo aver sfiorato il successo nel 2022», ha commentato Caruso. «Durante la notte non sono stato bene, poi ho recuperato, ma onore a Franco, è stato bravissimo. La piccola soddisfazione è che il mio record del 2019 è ancora lì», ha scherzato Degasperi. «Nel 2024 tornerò con la Norma, la testerò nell’ultima gara di Civm». «Siamo molto contenti della riuscita della gara e della risposta dei piloti, è bello essere tornati nel Tivm», ha concluso l’organizzatore Alberto Medas, presidente di Ichnusa Motorsport.

Classifica assoluta (aggregati) : 1) F. Caruso (Norma M20 Fc Zytek) in 6’04”59; 2) D. Degasperi (Osella Fa30 Zytek) a 0”93; 3) S. Cassibba (Nova Proto NP01-02 Sinergy) a 3”60; 4) A. Scarafone (Osella Pa21/p Honda) a 28”20; 5) I. Nonnis (Osella Pa21 Jrb Bmw) a 42”37; 6) M. Satta (Nova Proto Np03 Aprilia) a 42”79; 7) A. Costa (Osella Pa21/s Honda) a 57”39; 8) E. Donato (Ford Escort Rs Cosworth) a 1’24”89; 9) C. Palla (Buscaglione Kawasaki) a 1’37”87; 10) G. Coghe (Citroën Saxò) a 1’46”06.

