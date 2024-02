Il Siap: «A rischio la salute degli agenti» 

Proteste in aeroporto da parte del Siap, sigla sindacale della polizia di Stato, per le condizioni nelle quali sono costretti a lavorare gli agenti in servizio nello scalo di Elmas.

In particolare – come fa sapere Marco Tavolacci, vice segretario Provinciale Siap Cagliari – la lamentela riguarda «il fatto che da ottobre l'ufficio della polizia di frontiera abbia il condizionatore non funzionante. A più riprese abbiamo sensibilizzato la società di gestione (Sogaer), ricevendo sempre rassicurazioni circa l'imminente riparazione dello stesso». Promesse che a quanto pare sono rimaste sulla carta. «Siamo a febbraio e il risultato è che il condizionatore non è funzionante – aggiunge ancora Tavolacci – e nel mentre i poliziotti respirano l’aria proveniente dai tubi di scarico degli aerei, non avendo uffici dotati di finestre per riciclo dell'area».

Da qui la protesta formale con richiesta di interventi urgenti per mettere gli agenti della polizia di frontiera in grado di lavorare in condizioni accettabili. «In violazione della legge 81/08, e soprattutto del buonsenso – conclude Tavolacci -, si rischia inoltre di contrarre malattie all'apparato respiratorio. Chiediamo che il condizionatore venga ripristinato in tempi celeri, o che venga sostituito in toto. La salute dei poliziotti non ha prezzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA