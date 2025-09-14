Il sì in sardo suggella il matrimonio in catene 

Emozioni, sorrisi, e qualche lacrima in ricordo di chi non c’è più. Una giornata da incorniciare per la coppia scelta quest’anno per rinnovare l’antico rito dell’Antico sposalizio selargino, Simona Angela Putzu e Marco Sarritzu, già sposati civilmente dieci anni fa e da tempo col sogno del matrimonio in abiti tradizionali. «Oggi è la conferma del nostro amore e della nostra unione che ci ha regalato anche due splendidi figli», dicono emozionati il giorno del sì in catene, con i piccoli Angelica e Leonardo accanto.

Il lungo rito

I preparativi sono iniziati la mattina presto come da tradizione con i riti pre nozze, prima la sveglia della banda musicale “Città di Selargius” ad annunciare il giorno di festa, poi la vestizione degli sposi con parenti e amici: lui a Casa Putzu in via Roma, lei a Casa Cara in via Fratelli Bandiera. Tutto ripreso in diretta - insieme alle altre tappe prima e dopo il matrimonio - dalle telecamere di Videolina.

Lei con la gonna in seta rossa arricchita dal broccato fiorito, lo stesso del corpetto e del grembiule a ventaglio, i preziosi gioielli. E il velo in cotone bianco quest’anno personalizzato dai ricami della sposa, realizzati negli ultimi mesi sotto la guida attenta di Ida Pibiri, ricamatrice esperta e protagonista della prima edizione del Matrimonio selargino.

Lo sposo con corpetto in seta viola, fazzoletto rosso intorno al capo, berritta e mantella. Per Simona un giorno speciale dedicato alla madre Annarella Scameroni, scomparsa diversi anni fa: «È come se fosse qui con noi», dicono entrambi con gli occhi lucidi.

Il corteo

A metà mattina il via al corteo nuziale - curato dal gruppo Kellarious e dalla Pro Loco - verso la parrocchia Maria Vergine Assunta per la messa in campidanese celebrata da don Nicola Ruggeri, arrivato da Monserrato.

Sino al sì in limba seguito dall’unione con la catena, simbolo di amore eterno. «Dèu, Marco, arriciu a tui, Simona, cumenti sposa mia, e promitu de t’éssiri fideli sempiri, in s’allarghia e in su dolori, in sa saludi e in sa maladia, e de ti stimài e ti onorai totus is dis de sa vida mia». La frase di rito in lingua sarda pronunciata poi anche dalla sposa. Infine la tappa nel tempio romanico di San Giuliano per le promesse d’amore che saranno custodite per venticinque anni, e il pranzo con un ricco banchetto a Casa Putzu.

Sposi felici

Per la coppia un sogno che si realizza, per Selargius una tradizione che si rinnova dopo oltre sessant’anni. Presenti anche le coppie protagoniste delle precedenti edizioni, compresa la coppia dello scorso anno - Fiorella Esu e Davide Musiu - scelti come testimoni dalla sposa di quest’anno. «Il gruppo folk Kellarious è anche questo, unisce le persone», sottolinea Simona Putzu.

Una festa tra fede, storia e tradizioni, con i colori dei gruppi folk che anche quest’anno sono arrivati da tutte le parti dell’Isola per sfilare nelle strade del corteo addobbate con cura dai residenti. Tutti in abito tradizionale arrivati dal Campidano, dal Sassarese, sino all’Ogliastra. Insieme a loro il gruppo straniero della Macedonia del nord. E poi la spettacolare torta nuziale preparata dalla maestra dolciaria Anna Maria Sarritzu. «Una festa di tutta la comunità, conosciuta e apprezzata ormai anche fuori dai confini regionali», sottolineano soddisfatti il sindaco Gigi Concu e lo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau. «Si chiude un’edizione speciale, arricchita da tanti eventi collaterali organizzati dalle associazioni locali», aggiunge l’assessora alla Cultura Sara Pilia.

