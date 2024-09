Il sì in catene di Fiorella e Davide 

All’altare come si faceva un tempo, in abito tradizionale, con la catena nuziale, e un’intera comunità a festeggiare. È la magia dell’Antico sposalizio selargino, rito che in città si rinnova da oltre 60 anni.

Dopo le tappe dei giorni scorsi, ieri l’atteso matrimonio per la coppia di quest’anno: Fiorella Esu e Davide Musiu, che hanno pronunciato il loro “sì” poco dopo mezzogiorno davanti alle telecamere di Videolina. Finalmente marito e moglie con la benedizione di monsignor Gianfranco Zuncheddu che ha celebrato la cerimonia in lingua campidanese nella parrocchia Maria Vergine Assunta: «Custu amori depit durai tottu sa vida», l’augurio di don Zuncheddu ai neo sposi.

Amore e tradizione

Un’unione d’amore per la coppia, ma anche di fede e di tradizione per la comunità selargina che ha vestito a festa le strade del corteo nuziale, fra addobbi e corredi di famiglia esposti nelle finestre delle case. Una scenografia suggestiva completata dalla bellezza e dai colori dei gruppi folk arrivati da tutta l’Isola - oltre cinquanta - insieme ai carri trainati dai buoi. Una sfilata partita dal Municipio e proseguita dopo l’incontro dei futuri sposi, accompagnata dagli applausi della folla, compresi tanti turisti. «È emozionante vedere come queste tradizioni vengono conservate e tramandate», dice Giulia Espis, sarda emigrata da anni in Lombardia. Presenti anche diverse coppie protagoniste delle precedenti edizioni, ciascuna con figlio al seguito, rigorosamente in abito tradizionale.

Sposi emozionati, prima e dopo il fatidico sì, con accanto parenti e amici - e due paggetti speciali, Gioia e Nicolò, i figli dello sposo - che hanno partecipato dalla mattina al rito della vestizione: lei a Casa Cara, lui a Casa Putzu. Sino alle nozze in chiesa. «Deu, Davidi, arricciu a tui, Fiorella, cumenti sposa mia, e promitu de t’essiri fedeli sempiri, in s’allirghia e in su dolori, in sa saludi e in sa maladia, e de ti stimai e ti onorai totus is dis de sa vida mia». La formula di rito pronunciata da Davide Musiu prima dello scambio delle fedi, la stessa ripetuta dalla sposa. Poi l’unione con la catena nuziale: 66 anelli che simboleggiano il legame indissolubile. Tappa finale il tempio romanico di San Giuliano, dove saranno custodite - per 25 anni - le promesse d’amore scritte alla vigilia del matrimonio.

Ospite Franceschini

La regia come sempre è della Pro Loco, con lo storico presidente Gianni Frau insieme al direttivo. Presenti sindaci e amministratori dei Comuni vicini, il sindaco di Selargius Gigi Concu e la sua Giunta, insieme a consiglieri di maggioranza e opposizione. Nel corteo anche il deputato Salvatore Deidda, e l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini. «Un successo che va oltre le aspettative», dice Concu, «quest’anno abbiamo la novità di Casa Cara, una nuova struttura comunale che si presta ad accogliere questa manifestazione diventata ormai di richiamo regionale».

